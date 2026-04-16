У Миколаєві екологи обстежили зелену зону під забудову АЗС: більшість дерев здорові

Територія, де планують побудувати АЗС. Фото: МикВісті, Кірілл Витвицький

У Миколаєві державна екологічна інспекція провела обстеження зеленої зони, де компанія ТОВ «Світ здоров’я» планує звести автозаправний комплекс. Йдеться про ділянку на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера.

За словами державної інспекторки з охорони навколишнього природного середовища Наталії Борчук, за дорученням народного депутата Ігоря Копитіна провели обстеження території на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера, де ТОВ «Світ здоров’я» планувало будівництво автозаправного комплексу.

— Ми сподіваємося, що ця територія залишиться зеленою зоною, особливо з огляду на близькість до потенційно небезпечного об’єкта. Тут проживають люди, і їм необхідне чисте повітря. Зелені насадження виконують важливу функцію — вони поглинають шкідливі викиди. Відповідно до вимог, навколо подібних підприємств мають бути зелені зони, адже це безпосередньо впливає на безпеку та здоров’я людей, — зазначила Наталія Борчук.

Державна інспекторка з охорони навколишнього природного середовища Наталія Борчук. Фото: МикВісті, Кірілл Витвицький

Вона додала, що під час обстеження ділянки площею 0,76 гектара зафіксовано значну кількість дерев і самосіву. Загалом на території зростає 217 одиниць зелених насаджень. Із них 185 дерев, серед яких дуби, в’язи, берести, тополі та акації, перебувають у доброму та задовільному стані. Лише 7 дерев визнані сухостійними або такими, що мають незадовільний стан.

Водночас на стовбурах частини дерев уже нанесене маркування зеленою фарбою, яке залишилося після попереднього обстеження за зверненням забудовника. Це може свідчити про те, що у разі реалізації проєкту значну частину насаджень планують видалити.

Місцеві жителі виступають проти забудови території. Вони наголошують, що зелена зона виконує рекреаційну та екологічну функції, а її знищення може негативно вплинути на якість повітря та здоров’я людей.

— Ми категорично проти будівництва автозаправки та вирубки дерев. Це зелена зона, де відпочивають люди. Такі насадження захищають від забруднення повітря, і їх знищення становить загрозу для мешканців, особливо дітей, — зазначила місцева жителька Наталія Корольова.

Нагадаємо, екологічна комісія Миколаївської обласної ради з рекомендувала прокуратурі звернутися до суду, щоб зупинити будівництво автозаправного комплексу на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера.

Будівництво АЗС у Миколаєві

1 квітня стало відомо, що компанія «Світ здоров’я» з третьої спроби пройшла громадські слухання та отримала дозвіл на будівництво автозаправного комплексу з магазинами для обслуговування авто у зеленій зоні біля миколаївського заводу «Зоря» на перетині вулиці Кобера та проспекту Богоявленського.

«МикВісті» дізнались, що висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД) підписав заступник міністра економіки, довкілля ті сільського господарства Віталій Кіндратів, який у 2016-2017 роках працював на посаді заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

На тлі цього жителі Інгульського району Миколаєва звернулися до народного депутата Ігоря Копитіна з проханням втрутитися у ситуацію навколо планованого будівництва автозаправного комплексу. Місцеві мешканці вимагають зберегти зелену зону та не допустити вирубки 192 дерев, серед яких — багаторічні дуби. Після цього нардеп звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та попросив втрутитись у ситуацію.

Раніше повідомлялось, що у департаментів житлово-комунального господарства Миколаєва знайшли неточності у звіті з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва автозаправного комплексу в Миколаєві в парку біля «Зорі». Там пропонують підприємству відмовитись від будівництва або перенести об’єкт в інше місце.

Як відомо, 23 лютого відбулися повторні громадські слухання щодо будівництва заправки в парку біля «Зорі». На представників забудовника посипалася хвиля критики від містян, які завірили, що готові відстоювати зелену зону. Зокрема екоактивістка, голова організації «Еко-оберіг Миколаїв» Лариса Леонова заявила про порушення під час громадського обговорення будівництва автозаправної станції, яку планують звести на місці зеленої зони.

Повторні громадські обговорення щодо будівництва заправки проводило Мінекономіки. Попередні громадські слухання відбулися онлайн 2 липня 2025 року. Тоді учасники критикували звіт з ОВД і звинуватили забудовника в плагіаті.

У листопаді 2025 року читачі «МикВісті» звернули увагу на мітки на дубах і висловили занепокоєння, що територію можуть розчищати під будівництво автозаправної станції. Після того екологи обстежили дуби вздовж вулиці Кобера у Миколаєві, поруч із заводом «Зоря». За висновками інспекторів, усі дерева у задовільному стані, а позначки нанесені хаотично й немає жодних підстав для спилу.

