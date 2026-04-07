Скандал з АЗС серед дубів: Комісія облради просить міськраду вжити дій, а прокуратуру судитися

Дуби на території, де планують побудувати АЗС. Фото: МикВісті

Екологічна комісія Миколаївської обласної ради з рекомендувала прокуратурі звернутися до суду, щоб зупинити будівництво автозаправного комплексу на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера.

Про це йдеться в документі від 7 квітня, прийнятому на засіданні обласної комісії з питань охорони довкілля, пишуть «МикВісті».

У документі йдеться, що комісія вважає: структурні підрозділи Миколаївської міської ради були задіяні у процесі зміни цільового призначення земельної ділянки із порушенням законодавчого порядку. Також зазначено, що міськрада, не вжила достатніх заходів для захисту інтересів держави та територіальної громади Миколаєва і повернення ділянки.

Рекомендації комісії Миколаївської міської ради з питань охорони довкілля щодо оскарження будівництва АЗС біля «Зорі». Фото: Алла Ряжських

Тому депутати рекомендують миколаївській обласній та Спеціалізованій екологічній прокуратурі вжити невідкладних заходів для повернення земельної ділянки громаді та оскаржити у суді позитивний висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД), виданий Міністерством економіки 31 березня 2026 року.

Комісія зазначає, що процедура зміни цільового призначення землі порушувалася, а численні зауваження громадськості, фахівців та держорганів не були враховані при видачі висновку Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

«Враховуючи відмову у видачі висновку з ОВД планованої діяльності(...), численні порушення при проходженні процедури Громадського обговорення звіту з ОВД, проведеною Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, фактичне неврахування численних негативних зауважень громадськості, науковців, профільних фахівців, Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради, Держспоживслужби України відносно вищевказаної планованої діяльності при видачі висновку Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, рекомендувати Миколаївської облатній прокуратурі вжити необхідних заходів щодо захисту прав територіальної громади міста Миколаєва (...) шляхом звернення з позовом до суду з метою оскарження позитивного висновку з ОВД вищевказаної планованої діяльності, що видано 31.03.2026 року № 61/6101-14428/1 (...) із забезпеченням позову — зупинкою дії висновку з ОВД № 61/6101-14428/1», – сказано в рішенні комісії.

Окремо комісія рекомендувала Миколаївській міськраді внести зміни до Детального плану території, щоб привести його у відповідність до Генплану міста та захистити статус зеленої зони.

— За 2025 рік у Миколаєві видалили 875 дерев, а висадили лише 310. Додайте відсоток приживання і кожна розумна людина прийде до висновку , що з зеленим господарством міста все дуже негаразд. Цьому є і обʼєктивні причини теж — війна, вік зеленого господарства, недостатні витрати з бюджету на його утримання, кліматичні умови, відсутність поливу.. і громада міста кожне літо відчуває, що здорове доросле дерево — це скарб. А скарби треба берегти. Тому і дуже неприємно виглядають намагання бізнесу та деяких гілок влади ще більш зменшити кількість зелених насаджень в Миколаєві. Так, це мова про ті самі дуби, що повільно , але впевнено хоче знищити нове будівництво АЗС, — написала голова екологічної комісії, депутат облради Алла Ряжських на своїй сторінці в Facebook.

Алла Ряжських додала, що міська влада публічно підтримала містян у прагненні зберегти зелену зону на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера. Водночас, за її словами, містобудівні та земельні документи дають підстави сумніватися, чи є ця підтримка щирою.

— Це чудово, що міська влада публічно стала підтримувати містян в прагненні зберегти хоч маленький острів зелені в нашому , на жаль, дуже збідненому на дерева місті. Не чудово, що містобудівні та земельні документи одночасно викликають побоювання, що ця підтримка не щира. Не чудово, коли Центральний орган, що повинен по своїм функціям захищати довкілля, видає позитивний висновок з ОВД, начебто перекладаючи відповідальність на міську владу (що не є 100% правда) і фактично ігноруючи 99,9%негативних зауважень від громадськості, фахівців, держорганів, особливо відмову у висновку з ОВД, що видало Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА. Дуже не хочеться, щоб в один не прекрасний день ми прокинулися і побачили , що на очах здивованої публіки тихо і мирно по рішенню суду виконуються підготовчі роботи для нового будівництва АЗС замість квітучого парку, – зауважила Алла Ряжських.

Як замість того, щоб судитися, міськрада віддала землю під будівництво заправки

Навесні 2025 екологи позначили фарбою дерева, які згідно з планом забудови, планують зрубати, скриншот з сюжета Суспільне Миколаїв

Історія навколо будівництва на вулиці Кобера розпочалась у 2014 році. Тоді компанія «Світ здоров’я» отримала земельну ділянку біля «Зоря»-«Машпроект» для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу. Частину дерев на території вирубали ще тоді.

У березні 2014 року тодішній в.о. мера Юрій Гранатуров під час засідання міськвиконкому публічно визнав, що ситуація викликає чимало запитань, і заявив: будівництво призупиняється до з’ясування доцільності. Попри це, за словами місцевих мешканців, роботи тривали — переважно вночі.

У січні 2015 року конфлікт загострився. Жителі будинків, що розташовані по вулиці Кобера та працівники заводу «Зоря»-«Машпроект», вийшли на протест. Вони заявляли, що на місці комплексу зводять автозаправку попри те, що за документами там мав бути оздоровчий центр. За їх словами, будівництво, попри заборону міськради, продовжувалося вночі. Вони скаржилися на вирубку близько 100 дерев у парковій зоні, траншеї у дворах і порушення екологічного балансу у промисловому районі.

28 січня 2015 року Миколаївська міська рада відмовила ТОВ «Світ здоров’я» у продовженні договору оренди земельної ділянки, яка саме закінчувалась.

Проте, у 2014 році «Світ здоров’я» встиг зареєструвати право власності на нерухомість, а саме на недобудовану будівлю під «спортивно-оздоровчий центр» (5% готовності), яку встигли звести після вирубки дерев.

Для того, щоб скасувати державну реєстрацію недобудови та повернути фактично місту землю, Миколаївська міська рада у травні 2021 році пішла з позовом до суду. «Світ здоров’я» у свою чергу, подали зустрічний позов, яким вимагали поновити договір оренди земельної ділянки.

У період з 2021 по 2024 роки Миколаївська міська рада та ТОВ «Світ здоров’я» судилися за землю. Перші вимагали скасувати державну реєстрацію недобудови та звільнити ділянку, яку ті так і не повернули місту у 2015 році. У свою чергу, компанія посилалась на те, що усі ці роки перераховує міськраду орендну плату, попри відсутність договору оренди землі, а тому вимагала поновити договір оренди. «Світ здоров’я» програли справу про поновлення договору у 2023 році. Увесь цей час за позовом Миколаївської міської ради майно компанії на спірній ділянці було арештоване, також було накладено заборону на будівництво.

Для будівництва АЗС планують вирубати 192 дерева, архівне фото МикВісті

Поки йшли суди, у 2023 році Департамент архітектури Миколаєва замовив розробку Детального плану території, яка включала цю зелену зону, де передбачили розміщення там автозаправного комплексу. Його затвердила сесія міськради у лютому 2024 року.

Тоді суд мав відновити розгляд позову міськради, проте остання пропустила терміни для усунення недоліків позову, через що уже у березні 2025 року «Світ здоров’я» через суд скасував усі накладені раніше обмеження на будівництво.

Тож, програвши суд щодо відновлення дії договору оренди землі, компанія «Світ здоров’я» у березні 2024 року звернулась до міськради з заявою про передачу їм на 5 років земельної ділянки під недобудовою, «для будівництва спортивно-оздоровчого центру та обслуговування адміністративних будівель». 23 квітня це питання погодила профільна земельна комісія міськради, а вже 25 квітня міська рада

25 квітня, тобто вже за два дні після засідання комісії, депутати міськради погодили дозвіл компанії «Світ здоров’я» на розробку проєкту землеустрою ділянки. Це рішення приймалось у пакеті з іншими земельними питаннями.

За два місяці, у червні 2024 року компанія звернулась до міської влади з проханням змінити цільове призначення ділянки на розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу. І це попри те, що міська рада у судах неодноразово наголошувала на тому, що цільове призначення земельної ділянки — виключно будівництво оздоровчого центру. Саме таке цільове призначення землі «землі оздоровчого призначення» підтверджує і Державний реєстр речових прав, із запитом до якого звернулась редакція «МикВісті».

Це питання також розглядалось 25 червня 2024 року на ще черговому засіданні земельної комісії. Цей проєкт рішення обговорювали лише кілька секунд. В одному з Zoom-вікон хтось сказав: «У мене немає питань», і депутати перейшли до наступного пункту.

Сесія вже 27 липня 2024 року змінила цільове призначення ділянки — тепер замість спортивного центру тут офіційно можна розміщувати об’єкти дорожнього сервісу. Це рішення приймалось у пакеті з іншими земельними питаннями. Уже 31 жовтня 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков видав містобудівні умови та обмеження для будівництва, інформація про що розміщена на сайті міськради.

Як відомо, компанія «Світ здоров’я» з третьої спроби пройшла громадські слухання та отримала дозвіл на будівництво автозаправного комплексу з магазинами для обслуговування авто у зеленій зоні біля миколаївського заводу «Зоря». Відповідний висновок Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України оприлюднено у Єдиному реєстрі з ОВД. Відповідно до звіту з ОВД, під час будівництва планують знести 192 дерева, для чого потрібно відповідне рішення Департаменту ЖКГ Миколаєва. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міська влада не ухвалювала жодних рішень щодо вирубки дерев.

Крім того мер Миколаєва заявив, що земельну ділянку по проспекту Богоявленському, де в зеленій зоні планується будівництво автозаправного комплексу, віддали в оренду ще до того, як він став мером.

Юрій Гранатуров підтвердив, що ділянку виділили ще у 2005 році за каденції Володимира Чайки, але тоді вона мала цільове призначення під оздоровчо-спортивний центр у рекреаційній зоні, а не під АЗС.

За його словами, до 2024 року там не можна було збудувати заправку через обмеження, а коли у 2014 році з’явились підозри щодо іншого будівництва, міська влада розірвала договір оренди та звернулась до суду.

Тому за його словами, що зміна призначення ділянки під АЗС у 2024 році — відповідальність нинішнього керівництва міста.