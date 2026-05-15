Депутатка Ряжських пояснила, чому управління Південного Бугу важливо перенести до Миколаєва

Депутатка обласної ради та голова постійної комісії з питань екології Алла Ряжських. Фото: «МикВісті»Депутатка обласної ради та голова постійної комісії з питань екології Алла Ряжських. Фото: «МикВісті»

Депутатка обласної ради та голова постійної комісії з питань екології Алла Ряжських пояснила, чому Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг має працювати у Миколаєві, а не у Вінниці.

Це надасть можливість комплексно та раціонально використовувати водні ресурси басейну річки Південний Буг, написала вона на своїй Facebook-сторінці.

«З початку 2021 року депутатська комісія з питань екології Миколаївської обласної ради постійно наголошує на важливості раціонального управління водними ресурсами області, приймає відповідні рекомендації, плідно працює з Регіональним офісом водних ресурсів Миколаївської області та Спеціалізованою екологічною прокуратурою», — написала Алла Ряжських.

Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг — це державна організація, що займається управлінням, використанням та охороною водних ресурсів у басейні річки Південний Буг. Управління також відповідає за раціональне водокористування та моніторинг якості води.

Відповідно до Водної рамкової директиви ЄС, зазначила вона, управління річковим басейном має відбуватись за принципом «від джерела до гирла».

«Тобто там, де можна оцінити її стан річки, рівень забруднення та проблеми водокористування — у Миколаєві. В 2019 році БУВР перенесли в Вінниці, але кадровий потенціал, управлінські та технічні можливості Регіонального офісу водних ресурсів Миколаївщини збереглися», — повідомила депутатка.

Вона зазначила, що Миколаївщина потрапає від великих кліматичних змін, особливо в останні роки — в бік посухи та засоленості грунтів, але водночас має найбільший аграрний потенціал для держави.

«Управління водними ресурсами саме в нашої області надасть можливість для комплексного та раціонального використання водних ресурсів басейну річки Південний Буг, особливо враховуючи новий технологічний водогін для Миколаєва та роботу Південноукраїнської АЕС». — написала Алла Ряжських.

Вона також закликала долучитися до вирішення інших екологічних проблем області народного депутата Артема Чорноморова, який закликав прем’єр-міністеркку Юлію Свириденко повернути управління Південним Бугом у Миколаїв.

«Неочікувано, дивно, але приємно, що деякі народні депутати підхопили тему з переносом БУВР в Миколаїв майже на фінішної прямої і, можливо, стануть проміжною ланкою в ланцюжку прийнятих рішень. Облрада та профільна комісія має ще купу ідей щодо вирішення екологічних питань, то запрошуємо пана Артема Чорноморова до співпраці прямо від початку їх виникнення, особливо потрібна допомога в частині збереження Бугогардівської паланки Війська Запорозького», — написала депутатка.

Нагадаємо, зараз у структурі Державного агентства є дві територіальних структури: регіональний офіс водних ресурсів, як на Миколаївщині, та басейнове управління. Останнє до 2018 року працювало у Миколаєві, але потім його перенесли у Вінницю, повідомив заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області Олександр Малікін.

У квітні 2026 року Миколаївська обласна рада звернулася до Кабміну з проханням повернути басейнове управління річки Південний Буг до Миколаєва.

А на виїзному засіданні Кабінету міністрів у травні 2026 року обговорили питання повернення Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг до Миколаєва. Зараз воно розташоване у Вінниці.

Після чого народний депутат Артем Чорноморов, який закликав прем’єр-міністеркку Юлію Свириденко повернути управління Південним Бугом у Миколаїв.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

