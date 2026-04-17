Депутати зробили три звернення до Кабміну для збереження водних ресурсів Миколаївщини

Миколаївська обласна рада зробила три звернення до Кабміну з приводу збереження водних ресурсів області. Депутати просять уряд повернути басейнове управління річки Південний Буг до Миколаєва, виділити кошти для розробки технічної документації та розчищення річки Мертвовод, а також запустити пілотний проєкт для створення карти підземних вод.

Рішення депутати ухвалили на засіданні 16 квітня, повідомляють «МикВісті».

Голова екологічної комісії Миколаївської облради Алла Ряжських зазначила, що всі три рішення важливі для області.

— Хочу нагадати вам, що Миколаївщина — це найбільш збідніла на водні ресурси. Тому ці звернення відпрацьовані. Що стосується збереження наших водних ресурсів, обсягу наших підземних вод, ми в принципі, не знаємо, на якому зараз рівні за об'єктивними причинам. Ви знаєте, що місто Миколаїв вже чотири роки не немає можливості отримувати в повному обсязі питну воду. Тому наші всі ці питання дуже важливі, — зазначила депутатка.

Отже, депутати звернулися до Кабміну, щоб відновити в області роботу басейнового управління річки Південний Буг. Зараз воно розташоване у Вінниці. Але депутати вважають, що доцільніше буде керувати ресурсами з річки саме на Миколаївщині.

Крім того, вони просять Кабмін виділити з держбюджету кошти для розробки проєктно-кошторисної документації для розчищення русла річки Мертвовод у Вознесенському районі. За попередніми оцінками, реалізація проєкту дозволить зменшити ризики підтоплення 420 домогосподарств у навколишніх населених пунктах, а також захистити близько 2500 гектарів сільськогосподарських угідь. Крім того, це має покращити екологічний стан річки та знизити соціальну напругу серед місцевих жителів.

Також депутати звернулися до Кабміну щодо запуску пілотного проєкту для поглибленого вивчення підземних вод, розробки карти ґрунтових вод. Останні документи стосовно підземних вод були ще у 1983 році.