Миколаївщині необхідні кошти на розчищення річки Мертвовод: депутати звернуться до Кабміну

Річка Мертвовод в районі міста Вознесенськ. Фото з сайту Southgate.guide

Депутати Миколаївської обласної ради планують звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням виділити кошти з держбюджету на розробку проєктно-кошторисної документації для розчищення русла річки Мертвовод у Вознесенському районі.

Відповідний проєкт рішення підготували до розгляду на сесії обласної ради.

У зверненні зазначається, що Миколаївська область має розгалужену річкову мережу, однак через кліматичні зміни, низьку водність та господарську діяльність багато малих річок замулюються, пересихають і втрачають пропускну здатність.

Найгострішою проблемою називають замулення русла річки Мертвовод на ділянці довжиною близько 9 кілометрів між Вознесенськом та селом Таборівка.

За оцінками, реалізація проєкту дозволить зменшити ризики підтоплення 420 домогосподарств у навколишніх населених пунктах, а також захистити близько 2500 гектарів сільськогосподарських угідь.

Крім того, це має покращити екологічний стан річки та знизити соціальну напругу серед місцевих жителів.

У документі наголошується, що проєктна документація раніше не була розроблена через брак фінансування.

Як зазначила на засіданні президії депутатка та голова комісії з екології Миколаївської обласної ради Алла Ряжських перед підготовкою звернення провели виїзне засідання профільної комісії. На документацію необхідно приблизно 2 мільйони гривень.

— Це інструмент для того, щоб досягти результату для виділення коштів в рамках програми, яка вже є. Виділення коштів хоча б на проєктно-кошторисну документацію, — зазначила вона.

У разі підтримки звернення, його планують направити до Кабінету Міністрів України.

Раніше повідомлялося, що депутатам Миколаївської облради пропонують зробити кілька звернень до Кабміну щодо водокористування. Зокрема, щоб відновити в області роботу басейнового управління річки Південний Буг. Зараз воно розташоване у Вінниці. Але депутати вважають, що доцільніше буде керувати ресурсами з річки саме на Миколаївщині.

Також облраді запропонують звернутися до Кабміну з приводу запуску на Миколаївщині пілотного проєкту для вивчення підземних вод та створення їхньої карти. Через буріння свердловин, посушливий клімат невідомий стан підземних вод.