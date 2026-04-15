Миколаївщині необхідні кошти на розчищення річки Мертвовод: депутати звернуться до Кабміну
Альона Коханчук
17:26, 15 квітня, 2026
Депутати Миколаївської обласної ради планують звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням виділити кошти з держбюджету на розробку проєктно-кошторисної документації для розчищення русла річки Мертвовод у Вознесенському районі.
Відповідний проєкт рішення підготували до розгляду на сесії обласної ради.
У зверненні зазначається, що Миколаївська область має розгалужену річкову мережу, однак через кліматичні зміни, низьку водність та господарську діяльність багато малих річок замулюються, пересихають і втрачають пропускну здатність.
Найгострішою проблемою називають замулення русла річки Мертвовод на ділянці довжиною близько 9 кілометрів між Вознесенськом та селом Таборівка.
За оцінками, реалізація проєкту дозволить зменшити ризики підтоплення 420 домогосподарств у навколишніх населених пунктах, а також захистити близько 2500 гектарів сільськогосподарських угідь.
Крім того, це має покращити екологічний стан річки та знизити соціальну напругу серед місцевих жителів.
У документі наголошується, що проєктна документація раніше не була розроблена через брак фінансування.
Як зазначила на засіданні президії депутатка та голова комісії з екології Миколаївської обласної ради Алла Ряжських перед підготовкою звернення провели виїзне засідання профільної комісії. На документацію необхідно приблизно 2 мільйони гривень.
— Це інструмент для того, щоб досягти результату для виділення коштів в рамках програми, яка вже є. Виділення коштів хоча б на проєктно-кошторисну документацію, — зазначила вона.
У разі підтримки звернення, його планують направити до Кабінету Міністрів України.
Раніше повідомлялося, що депутатам Миколаївської облради пропонують зробити кілька звернень до Кабміну щодо водокористування. Зокрема, щоб відновити в області роботу басейнового управління річки Південний Буг. Зараз воно розташоване у Вінниці. Але депутати вважають, що доцільніше буде керувати ресурсами з річки саме на Миколаївщині.
Також облраді запропонують звернутися до Кабміну з приводу запуску на Миколаївщині пілотного проєкту для вивчення підземних вод та створення їхньої карти. Через буріння свердловин, посушливий клімат невідомий стан підземних вод.
