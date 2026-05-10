На виїзному засіданні Кабміну обговорили повернення Миколаєву басейнового управління Південним Бугом

У Миколаєві провели виїзне засідання Кабміну, фото: Кабінет міністрів

На виїзному засіданні Кабінету міністрів обговорили питання повернення Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг до Миколаєва. Зараз воно розташоване у Вінниці.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Порушили питання повернення Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг до Миколаєва», — написав він.

Зараз у структурі Державного агентства є дві територіальних структури: регіональний офіс водних ресурсів, як на Миколаївщині, та басейнове управління. Останнє до 2018 року працювало у Миколаєві, але потім його перенесли у Вінницю, повідомив заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області Олександр Малікін.

У квітні 2026 року Миколаївська обласна рада звернулася до Кабміну з проханням повернути басейнове управління річки Південний Буг до Миколаєва.