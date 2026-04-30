Кабмін продовжив дію кешбеку на пальне до 31 травня. Ілюстративне фото: delo.ua

Уряд України продовжив дію програми відшкодування цін на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення пов’язане зі збереженням високих цін на паливо та попитом програми серед українців.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 гривень на місяць на одного користувача.

За даними міністерства, від старту 20 березня понад 2 мільйони українців вже отримали нарахування кешбеку на пальне, що підтверджує попит на цю підтримку. 91% користувачів – це власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.

Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

— Ми бачимо, що програма працює: мільйони українців уже отримують кешбек і спрямовують його насамперед на оплату комунальних послуг та інші щоденні витрати. Це пряма підтримка для домогосподарств у період високих цін на пальне і водночас внесок у стабільність внутрішньої економіки, — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.

У відомстві пишуть, що до програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій – від національних мереж до локальних АЗС.

Нагадаємо, що на Миколаївщині на АЗС торгували пальним без документів і чеків: підприємця оштрафували на понад ₴1,4 млн.