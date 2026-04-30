Кабмін продовжив дію кешбеку на пальне до 31 травня
- Кристина Леонова
12:02, 30 квітня, 2026
Уряд України продовжив дію програми відшкодування цін на пальне до 31 травня 2026 року. Рішення пов’язане зі збереженням високих цін на паливо та попитом програми серед українців.
Про це повідомили в Міністерстві економіки.
З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 гривень на місяць на одного користувача.
За даними міністерства, від старту 20 березня понад 2 мільйони українців вже отримали нарахування кешбеку на пальне, що підтверджує попит на цю підтримку. 91% користувачів – це власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.
Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі:
15% – на дизель;
10% – на бензин;
5% – на автогаз.
— Ми бачимо, що програма працює: мільйони українців уже отримують кешбек і спрямовують його насамперед на оплату комунальних послуг та інші щоденні витрати. Це пряма підтримка для домогосподарств у період високих цін на пальне і водночас внесок у стабільність внутрішньої економіки, — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів.
У відомстві пишуть, що до програми вже приєдналися 219 операторів автозаправних станцій – від національних мереж до локальних АЗС.
