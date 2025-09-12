Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    12 вересня, 2025

  12 вересня , 2025 пʼятниця

Принц Гаррі та польський міністр Сікорський прибули до Києва

Принц Гаррі відвідав Київ. Фото: GuardianПринц Гаррі відвідав Київ. Фото: Guardian

Принц Гаррі прибув до Києва на запрошення українського уряду. Мета його візиту — допомогти у реабілітації тисяч військовослужбовців, які зазнали важких поранень під час російсько-української війни. Разом із командою фонду «Ігри нескорених» він представить нові ініціативи, що мають охопити всі регіони України.

Як пише Guardian, під час поїздки принц Гаррі відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні та зустрінеться з близько 200 ветеранами. Також запланована його зустріч із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

За словами принца, це його перша нагода на власні очі побачити «справжні руйнування війни».

Крім того, до Києва прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомив Андрій Сибіга. Він візьме участь у переговорах із керівництвом України щодо безпеки, вступу до ЄС та НАТО, а також посилення тиску на Росію.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Фото: Х / Andrii SybihaМіністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Фото: Х / Andrii Sybiha

Нагадаємо, що 11 вересня в Україну з офіційним візитом приїхав президент Фінляндії Александр Стубб. Разом із президентом Володимиром Зеленським він вшанував пам’ять загиблих українських воїнів біля Стіни памʼяті в Києві.

