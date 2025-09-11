Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

До Києва прибув президент Фінляндії

У четвер, 11 вересня, в Україну з офіційним візитом приїхав президент Фінляндії Александр Стубб. Разом із президентом Володимиром Зеленським він вшанував пам’ять загиблих українських воїнів біля Стіни памʼяті в Києві.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

«Сьогодні разом із Президентом Фінляндії Александром Стуббом біля Стіни памʼяті в Києві вшанували українських захисників і захисниць, які віддали свої життя заради України», — написав він.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, під час візиту планують обговорити безпекові проєкти, євроінтеграцію, інвестиції в інфраструктуру, гарантії безпеки для України та посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії заговорили про ймовірність нарощування російськими військами сил поблизу фінського кордону після завершення війни. Там зазначили, що Росія, ймовірно, одночасно планує як посилення своєї присутності біля кордонів, так і подальше перекидання сил до України.

