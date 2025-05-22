У Фінляндії прогнозують, що Росія після війни в Україні нарощуватиме сили біля їхнього кордону

Керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії Самі Нурмі заявив, що Росія, ймовірно, почне повертати свої війська з України та нарощувати сили поблизу фінського кордону після завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

За словами генерала, вже зараз спостерігаються підготовчі дії до будівництва нової військової інфраструктури поблизу спільного кордону. Він додав, що Фінляндія пильно стежить за ситуацією, хоча наразі немає прямої військової загрози з боку РФ.

Самі Нурмі також зазначив, що Росія, ймовірно, одночасно планує як посилення своєї присутності біля кордонів, так і подальше перекидання сил до України.

Нагадаємо, у квітні The New York Times опублікувало супутникові знімки, які свідчать про активне будівництво Росією військових об'єктів неподалік Фінляндії.

Також раніше повідомлялось, що Фінляндія уклала угоду з Європейською Комісією про постачання Україні важких боєприпасів. Їх закуплять у фінських виробників, а фінансування на 90 мільйонів євро надійде із прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.

Крім цього, Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 200 мільйонів євро. Це понад 217 мільйона доларів.