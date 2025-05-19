Фінляндія профінансує військову допомогу Україні із заморожених активів Росії

Прапор Фінляндії. Фото: Ukrinform

Фінляндія уклала угоду з Європейською Комісією про постачання Україні важких боєприпасів. Їх закуплять у фінських виробників, а фінансування на 90 мільйонів євро надійде із прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру (EPF).

Як зазначили у Міноборони Фінляндії, країна долучилася до спільних заходів ЄС із забезпечення України оборонною продукцією за рахунок цих коштів.

Міністр оборони Антті Хаккянен наголосив, що цей пакет зміцнить зв’язки між фінською промисловістю та підтримкою України.

«Нам вдалося домовитися про додаткове фінансування підтримки Фінляндії Україні. Кошти надходять із заморожених російських активів. Продукція закуповується у фінської промисловості та надсилається до України для підтримки її оборони. Я дуже задоволений результатом», — сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Він також підкреслив, що Фінляндія непохитно підтримує Україну, зокрема через національну програму допомоги на 660 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 200 мільйонів євро. Це понад 217 мільйона доларів.