 Трамп відреагував на заклик принца Гаррі щодо України

«Він не говорить від імені Британії», — Трамп відповів на заклик принца Гаррі щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп відреагував на публічний заклик принца Гаррі до Вашингтона діяти рішучіше у питанні війни в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Kyiv Independent.

«Принц Гаррі — як у нього справи? Будь ласка, передайте йому від мене вітання. Я знаю одне: принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж принца Гаррі, але я ціную його поради», — сказав Дональд Трамп.

Напередодні герцог Сассекський виступив на «Київському безпековому форумі» та закликав США до більш активної позиції.

«Сполучені Штати відіграють виняткову роль у цій історії. Не лише через свою могутність, а й тому, що, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка стала частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть поважатися», — наголосив принц Гаррі.

Він також закликав Вашингтон діяти рішучіше, назвавши нинішній момент «часом для американського лідерства» та виконання міжнародних зобов’язань.

Нагадаємо, що 23 квітня принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом. Своїм візитом він хотів нагадати людям у всьому світі, з чим зіткнулися українці, а також підтримати тих, хто виконує «надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах».

Останні новини про: Війна в Україні

193 українські захисники повертаються з російського полону
Не наближайтеся до уламків збитих БпЛА: правила безпеки для цивільних
Вступ–2026 для молоді з ТОТ: умови, пільги та підтримка
Реклама
Читайте також:
новини
«Білий бізнес»: скільки компаній із півдня України потрапили до реєстру сумлінних платників

Світлана Іванченко
новини
10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту

Альона Коханчук
новини
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

Катерина Середа
новини
У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Альона Коханчук
Останні новини про: Війна в Україні

Вступ–2026 для молоді з ТОТ: умови, пільги та підтримка
Не наближайтеся до уламків збитих БпЛА: правила безпеки для цивільних
193 українські захисники повертаються з російського полону

10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Директор електротрансу заявив, що у Миколаєві достатньо тролейбусів для ще одного маршруту

2 години тому

У Миколаєві містяни поскаржились на «мертві» маршрути, де мало транспорту

Альона Коханчук

Головне сьогодні