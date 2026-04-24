«Він не говорить від імені Британії», — Трамп відповів на заклик принца Гаррі щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп відреагував на публічний заклик принца Гаррі до Вашингтона діяти рішучіше у питанні війни в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Kyiv Independent.

«Принц Гаррі — як у нього справи? Будь ласка, передайте йому від мене вітання. Я знаю одне: принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж принца Гаррі, але я ціную його поради», — сказав Дональд Трамп.

Напередодні герцог Сассекський виступив на «Київському безпековому форумі» та закликав США до більш активної позиції.

«Сполучені Штати відіграють виняткову роль у цій історії. Не лише через свою могутність, а й тому, що, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка стала частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть поважатися», — наголосив принц Гаррі.

Він також закликав Вашингтон діяти рішучіше, назвавши нинішній момент «часом для американського лідерства» та виконання міжнародних зобов’язань.

Нагадаємо, що 23 квітня принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом. Своїм візитом він хотів нагадати людям у всьому світі, з чим зіткнулися українці, а також підтримати тих, хто виконує «надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах».