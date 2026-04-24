 Понад 170 жителів Миколаївщини задекларували дохід у понад ₴1 млн

  • пʼятниця

    24 квітня, 2026

  • 13.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2026 пʼятниця

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині 172 жителя задекларували дохід у понад  ₴1 млн

Головна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаївській області цього року 172 жителі задекларували доходи понад один мільйон гривень — це на 65 людей більше, ніж торік.

Про це під час брифінгу повідомив начальник обласного управління Державної податкової служби Валерій Політило.

Станом на 1 квітня цього року мешканці області подали 1182 декларації про майновий стан і доходи за 2025 рік. За його словами, загалом громадяни задекларували майже 866 мільйонів гривень. До бюджету мають надійти 11,7 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб та 9,1 мільйони гривень військового збору.

Сукупний дохід громадян, які задекларували понад мільйон гривень, сягнув 604 мільйони гривень. Найчастіше такі прибутки отримували з іноземних джерел або від продажу рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, 119 жителів області задекларували доходи від оренди нерухомості на суму 7,7 мільйони гривень. Ще 59 — повідомили про іноземні доходи на 15,1 мільйони гривень. Крім того, 476 людей подали декларації для отримання податкової знижки — їм планують повернути 2,9 мільйони гривень ПДФО.

У податковій службі нагадують, що подати декларацію про доходи необхідно до 1 травня цього року. Водночас громадяни, які хочуть отримати податкову знижку, можуть зробити це до 31 грудня 2026 року.

Читайте також, що задекларували голови районних адміністрацій Миколаєва: нерухомість, кредити та мільйонні заощадження.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та його заступники подали декларації за 2025 рік, де вказали свої доходи та майно, яким володіють.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

