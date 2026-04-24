На Миколаївщині місцеві бюджети отримали майже ₴19 млн рентних платежів

Місцеві бюджети Миколаївщині отримали майже 19 млн грн від ренти за квартал.

У першому кварталі 2026 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Миколаївщини 18,7 мільйони гривень рентної плати за використання природних ресурсів.

Як повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби, це на 2,7 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші кошти сплатили за спеціальне використання води — 12,8 мільйони гривень.

Крім того, бізнес сплатив 5,6 мільйони гривень — за користування надрами, ще 250,6 тисяч гривень — за використання інших природних ресурсів, а також 39,1 тисяч гривень — за спеціальне використання лісових ресурсів.

Нагадаємо, що у січні 2026 року платники Миколаївської області перерахували до бюджетів 3,7 мільйона гривень рентної плати за користування природними ресурсами, серед яких вода, надра, ліси та радіочастотний спектр.