 Місцеві бюджети Миколаївщині отримали майже ₴19 млн від ренти за квартал

  • пʼятниця

    24 квітня, 2026

  • 6.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 6.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині місцеві бюджети отримали майже ₴19 млн рентних платежів

Місцеві бюджети Миколаївщині отримали майже 19 млн грн від ренти за квартал.

У першому кварталі 2026 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Миколаївщини 18,7 мільйони гривень рентної плати за використання природних ресурсів.

Як повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби, це на 2,7 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші кошти сплатили за спеціальне використання води — 12,8 мільйони гривень.

Крім того, бізнес сплатив 5,6 мільйони гривень — за користування надрами, ще 250,6 тисяч гривень — за використання інших природних ресурсів, а також 39,1 тисяч гривень — за спеціальне використання лісових ресурсів.

Нагадаємо, що у січні 2026 року платники Миколаївської області перерахували до бюджетів 3,7 мільйона гривень рентної плати за користування природними ресурсами, серед яких вода, надра, ліси та радіочастотний спектр.

Читайте також:
новини
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв до середини вересня отримає перший трамвай зі Швеції

Даріна Мельничук
новини
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

