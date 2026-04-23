Автентичні домівки: де на Миколаївщині збереглися хати з очеретяними стріхами

Хата під очеретом на Миколаївщині. Фото: Суспільне Миколаїв

На межі Миколаївської та Одеської областей, у селах Янишівка та Бобрик Другий, досі можна побачити унікальні українські оселі з очеретяними стріхами. Тут зберіглось близько 150 таких хат: частина з них залишається житлом, інші поступово перетворюють на музеї та туристичні локації.

Як пише «Суспільне», населені пункти розташовані між Кривим Озером і Балтою, неподалік річки Кодима. За словами історика Леоніда Уліцького, ця територія колись мала важливе історичне значення.

— Ця дорога з'єднувала Поділля та Галичину з Північним Причорномор'ям. Тут козаки по сіль їздили. По цій дорозі нападали татари й турки на українські землі, брали у полон. Ліворуч від нас знаходиться річка Кодима — це був умовний кордон між Османською імперією і Річчю Посполитою, — розповів він.

Перші будинки з’явилися тут разом із заснуванням сіл. Люди будували оселі з доступних природних матеріалів — глини, соломи та очерету. Те, що сьогодні виглядає як елемент традиційної культури, колись було практичним рішенням для виживання.

Деякі родини досі живуть у таких будинках. Місцеві жителі кажуть, що вони добре тримають температуру: узимку залишаються теплими, а влітку — прохолодними. Водночас утримання та ремонт потребують значних зусиль, адже необхідні матеріали нині знайти непросто.

Одна з таких хат пов’язана з пам’яттю Героя України Дмитра Масловського, який загинув на війні. Будинок, де жила його родина, місцеві вважають особливим місцем пам’яті.

— Він у рукопашному бою бився із якутом і загинув. Тут проживала його мати. Районна влада дала матеріал для ремонту цього будинку, але, на жаль, вона нещодавно померла. Це місце для нас святе, тому що тут жив Дмитро, — зазначив історик.

У Янишівці одну зі старих осель планують перетворити на музей. Усередині збереглися старовинна піч, керамічний посуд, побутові речі та прядка, якою колись виготовляли нитки вручну.

У сусідньому Бобрику Другому місцеві жителі активно відновлюють традиційні будинки й розвивають туристичний простір. Частину хат довелося фактично відбудовувати заново — без дахів і зруйнованих стін.

— Ці всі хатинки ми відновлювали практично з нуля, дахів не було — це все ми відновлювали. Це «петриківський розпис», людина там розписувала, наш художник Федя. Він дуже хороша людина і нам це все розписав. І оце все ми насаджували. Цю хату повністю відновили. Там усередині ще піч стоїть, цій печі ого-го вже, напевно, більше ніж 100 років, — розповів місцевий житель Сергій.

Будівництво й реставрація відбуваються за старими технологіями — вручну, із використанням глини, піску, соломи та навіть кінського гною, як це робили предки.

Попри зусилля ентузіастів, таких хат щороку стає менше. Частину залишають без догляду, інші намагаються зберегти як важливу частину історії та культурної спадщини півдня України.

