Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Інформаційний плакат на місці будівельних робіт вивісили 17 червня, фото: МикВісті

В історичній будівлі в центрі Миколаєва — пам’ятці архітектури, відомій як «Дім Юріцина», де зараз проводять реставраційні роботи, планують розмістити готель.

Про це повідомив начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров під час прямого ефіру у Facebook, відповідаючи на питання журналістки «МикВісті».

За його словами, питання щодо «Дому Юріцина» розглядається вже багато років, і за цей час було кілька проєктів.

— Цей останній проєкт був підтриманий із зауваженнями. Хочу зазначити, що були надані відповідні зауваження, і сподіваюсь, що їх врахували під час доопрацювання проєкту. Так, дійсно, це реставрація з пристосуванням. Є такий вид робіт — реставрація з пристосуванням. Колись це був житловий будинок, потім — офісна будівля, де працювали проєктні установи. Зараз, наскільки нам було відомо з проєкту, який обговорювався, там планується будівля під готель, — розповів Юрій Любаров.

Він додав, що у разі наявності порушень звертатиметься до відділу охорони культурної спадщини, щоб з’ясувати, чи були вони зафіксовані.

— Є речі, які новий балансоутримувач або власник цієї будівлі може робити в межах законодавства, і є ті, які він робити не може, оскільки це суперечить закону. На це також звертали увагу під час обговорення проєктів, — зазначив посадовець.

Щодо свого особистого ставлення до проєкту реконструкції Юрій Любаров відмовився коментувати.

— Ви зможете через деякий час звернутися до мене або безпосередньо до відділу охорони, щоб дізнатися мою позицію. Моє особисте ставлення як посадової особи — це питання, яке обмежене моїми повноваженнями. Є посада і є людина. Поки я на посаді, я відповідаю лише на ті питання, на які мені дозволяє відповідати закон і які я зобов’язаний коментувати, — сказав Юрій Любаров.

Будівельні роботи почались ще у травні, 26 травня 2025, фото МикВісті

У коментарі «МикВісті» начальниця відділу охорони культурної спадщини управління культури Миколаєва Світлана Гладун повідомила, що реставрація будівлі передбачає пристосування до сучасних потреб з облаштуванням офісних приміщень.

— Власник зобов’язався використовувати її як громадську установу або житлову будівлю. Наразі остаточно не визначено, що саме там буде. Проєкт передбачає пристосування до сучасних потреб із влаштуванням офісних приміщень як громадської адміністративної установи, — пояснила Світлана Гладун.

Вона додала, що про можливі зміни в проєкті в управлінні наразі не знають. За її словами, роботи ведуться всередині будівлі. Під час чергового моніторингу 5 березня, відповідно до проєкту, зауважень не виявили.

— Роботи виконуються відповідно до затвердженого проєкту. Ми виїжджали на місце разом з архітектором і підрядником. Власник додатково не звертався щодо внесення змін. А чи буде там готель, чи бізнес-центр — наразі сказати не можу, — зазначила Світлана Гладун.

Як відомо, у Миколаєві рік тому почались роботи з реставрації історичної будівлі 19 сторіччя — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. Мова про двоповерховий будинок, який знаходиться з адресою вулиця Вадима Благовісного (Нікольська) 40/1, на перетині з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська). Будівля належить приватному власнику — у 2023 році її придбала Ірина Герасименко.

Дім Юріцина — пам‘ятка архітектури місцевого значення, фото Архітектура Миколаєва

Дім Юріцина — це двоповерховий особняк, збудований у другій половині XIX століття в еклектичному стилі, відомий своєю декоративною ліпниною. Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Сам Сергій Юріцин був миколаївським журналістом, видавцем і політичним діячем. Після встановлення радянської влади в Миколаєві у березні 1919 року він залишив місто, але вже в червні того ж року повернувся разом із денікінськими військами та поновився у посаді міського комісара. У лютому 1920 року, коли більшовики остаточно зайняли Миколаїв, Юріцин залишив місто і, за наявними даними, більше не повертався ані до Миколаєва, ані до свого дому.

У грудні минулого року власник будівлі проводив там роботи з облаштування паркувальної кишені, в результаті чого були пошкоджені коріння кількох дерев. Одне з них впало за кілька днів.