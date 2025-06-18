Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

У Миколаєві почали "реконструкцію" історичної будівлі в центрі міста, 26 травня 2025, фото МикВісті

У Миколаєві навесні почались роботи з реставрації історичної будівлі — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Мова про двоповерховий будинок, який знаходиться з адресою вулиця Вадима Благовісного (Нікольська) 40/1, на перетині з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська). Будівля належить приватному власнику — у 2023 році її придбала Ірина Герасименко.

Наприкінці травня журналіст «МикВісті» Олег Деренюга звернув увагу на те, що над одним з вікон будівлі збили частину ліпнини.

Над одним з вікон будівлі у травні збили частину декоративної ліпнини, 26 травня 2025, фото МикВісті

У внутрішньому дворі будівлі уже зробили додатковий вхід замість вікна, 26 травня 2025, фото МикВісті

Жителька Миколаєва Ірина Бондаренко у своєму Facebook тоді, три тижні тому, звернула увагу на те, що будівельні роботи ведуться, проте там немає жодної інформації про те, хто виконує їх, на якій підставі, та що передбачає така реставрація.

«23 травня 2025 року, м.Миколаїв. Дві пам’ятки місцевого значення на сусідніх кварталах, а яка різна доля… Одну під час реставраційних робіт відновлюють (йдеться про будівлю гімназії Аркаса, яку відновлюють за кошти Данії, - прим.), а іншу позбавляють автентичності. На одній є інформація про те, хто виконує реставраційні роботи, на іншій - ніякої інформації немає, - написала тоді Ірина Бондаренко.

Будівельні роботи почались ще у травні, 26 травня 2025, фото МикВісті Будівельні роботи почались ще у травні, 26 травня 2025, фото МикВісті

Ірина Бондаренко зазначила, що відповідно до статті 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини» консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення здійснюються за наявності письмового дозволу органу виконавчої влади обласних державних адміністрацій відповідно до їхньої компетенції, на підставі погодженої з ними науково-проектної документації.

Інформація про будівництво на будівельному паркані навколо історичної будівлі з’явилась лише 17 червня, через 25 днів після перших публікацій про те, що там відбуваються будівельні роботи. На інформаційному плакаті вказано, що там відбувається реставрація історичної будівлі з пристосуванням до сучасних потреб з влаштуванням офісних приміщень.

Інформаційний плакат на місці будівельних робіт вивісили 17 червня, фото МикВісті

Дата отримання дозвіолу на виконання будівельних робіт збігається з «датою початку робіт» — 11 червня 2025 року. Підрядник — компанія «Організація ландшафтного дизайну інтер’єру».

Дім Юріцина — пам‘ятка архітектури місцевого значення, архівне фото Архітектура Миколаєва

Дім Юріцина — це двоповерховий особняк, збудований у другій половині XIX століття в еклектичному стилі, відомий своєю декоративною ліпниною. Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Сам Сергій Юріцин був миколаївським журналістом, видавцем і політичним діячем. Після встановлення радянської влади в Миколаєві у березні 1919 року він залишив місто, але вже в червні того ж року повернувся разом із денікінськими військами та поновився у посаді міського комісара. У лютому 1920 року, коли більшовики остаточно зайняли Миколаїв, Юріцин залишив місто і, за наявними даними, більше не повертався ані до Миколаєва, ані до свого дому.

Раніше повідомлялось, що прокуратура через суд вимагає відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном.