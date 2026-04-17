За час війни у Миколаєві пошкоджено майже 40 будинків, які є пам’ятками архітектури

У Миколаєві за час повномасштабної війни пошкоджено близько 40 будинків, які мають охоронний статус і є об’єктами культурної спадщини.

Про це повідомив начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

За його словами, у 2026 році нових пошкоджень об’єктів культурної спадщини внаслідок обстрілів у Миколаєві не зафіксовано. Водночас тривають роботи з відновлення раніше пошкоджених будівель.

Зокрема, у співпраці з Агенцією стійкості культури завершили протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи на пам’ятці архітектури місцевого значення — житловому будинку кінця XIX — початку XX століття на вулиці Адміральській, 41/3.

— Це будинок, який постраждав під час обстрілу. Там провели необхідні дослідження, демонтаж пошкоджених конструкцій, облаштували тимчасову покрівлю, виконали гідроізоляцію, обробили матеріали вогнезахистом, закрили вікна та підсилили стіни металевими стяжками. Усі роботи виконані за грантові кошти, — розповів Юрій Любаров.

Він додав, що також триває реставрація Маріїнської гімназії — пам’ятки архітектури місцевого значення. Роботи проводять за підтримки уряду Данії, організації UNOPS Україна та партнерів із Східної Європи.

Окрім цього, у місті здійснюють контроль за ремонтами пошкоджених пам’яток, які відновлює департамент житлово-комунального господарства. Йдеться про будинки на вулицях Великій Морській, Спаській, Фалєєвській та Аркасівській. За цими роботами наглядає відділ охорони культурної спадщини.

Зазначимо, що у Миколаєві підготували до взяття на облік шість нових об’єктів культурної спадщини. Йдеться про три пам’ятники та три мозаїчні панно.

