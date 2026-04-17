У Миколаєві шість об’єктів планують внести до переліку культурної спадщини

У Миколаєві до переліку культурної спадщини додали шість обʼєктів.

У Миколаєві підготували до взяття на облік шість нових об’єктів культурної спадщини. Йдеться про три пам’ятники та три мозаїчні панно.

Про це повідомив начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

До переліку увійшли три пам’ятники: В’ячеславу Чорноволу, Героям Небесної Сотні та «Скорботний янгол Чорнобиля». Також на облік подано три мозаїчні панно: на будівлі обласного палацу культури, на вулиці Захисників Миколаєва (панно «Сонячна») та на будівлі Інституту імпульсних технологій на проспекті Богоявленському (панно «Україна»).

«Скорботний янгол Чорнобиля». Пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. Пам'ятник Героям Небесної Сотні.

За словами Юрія Любарова, наразі об'єкти передані та перебувають на розгляді в Управлінні культури обласної військової адміністрації.

— Наш відділ опрацював шість нових щойно виявлених об’єктів культурної спадщини в Миколаєві, вже сформовано облікові картки для взяття їх на облік. Вони передані та наразі перебувають на розгляді в Управлінні культури обласної військової адміністрації. Це три пам’ятники. І вперше за ініціативи містян та нашого управління ми подали на взяття на облік три мозаїчні панно. Вони перебувають у досить хорошому стані, збереглися майже повністю, і є сенс взяти їх на облік як об’єкти культурної спадщини, щоб у подальшому і міська рада, і держава могли їх охороняти від руйнування та вживати заходів для відновлення, якщо, не дай Боже, таке руйнування станеться, — сказав Юрій Любаров.

Нагадаємо, Таврійський розпис, який активно відроджують у Миколаєві, офіційно внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Тепер таврійський розпис від 12 листопада офіційно внесений під №116 до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.