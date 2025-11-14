Таврійський розпис з Миколаївщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Таврійський розпис офіційно внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Фото: «Центр навчання і освіти дорослих «Південь».

Таврійський розпис, який активно відроджують у Миколаєві, офіційно внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомили у громадській організації «Центр навчання і освіти дорослих «Південь».

У Центрі підкреслюють, що ця подія стала результатом великої командної роботи, яка об’єднала дослідників, митців, громади та культурних партнерів.

«Це була велика спільна робота, що об’єднала дослідників, митців, громади та партнерів. І сьогодні ми щасливі сказати: таврійський розпис став частиною офіційного культурного коду України», — зазначили автори проєкту.

Окрему подяку організація висловила Миколаївському обласному краєзнавчому музею за допомогу у підготовці документів для включення до переліку.

«Для нас це — не фінал, а новий етап. Адже тепер наша «таврійка» має ще більше шансів звучати голосно — на всеукраїнському рівні та розповідати всім, яка неймовірна наша Миколаївщина», — йдеться у повідомленні.

Тепер таврійський розпис від 12 листопада офіційно внесений під №116 до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Нагадаємо, що у Миколаєві вже рік діє майстерня таврійського розпису — унікальної техніки народного живопису, яка має глибоке коріння на півдні України. За цей час її відвідали сотні мешканців міста: освітяни, митці та вихователі, які опанували ази давнього мистецтва.