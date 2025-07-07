У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні

У Миколаєві вже рік діє майстерня таврійського розпису — унікальної техніки живопису, яка має глибоке коріння на півдні України. За цей час тут навчилися азам розпису сотні мешканців міста: освітяни, митці, вихователі.

Про це «МикВісті» розповіла менеджер ГО «Центр освіти дорослих «Південь» Руслана Сікаленко.

Майстерня таврійського розпису розпочала своє життя майже рік назад, але зараз це локація, де вирує культурно-мистецьке життя, розповідає Руслана Сікаленко. За рік роботи їм вдалось навчати 11 груп.

— Наша мета – популяризувати таврійський розпис, навчатися, збільшувати кількість носіїв розпису. Ми вже навчили і випустили 11 груп, серед яких різноманітні групи, тобто представники різних професій, а також 5 груп вихователів та методистів дошкілля і одна група для методистів і майстрів профтехосвіти, — розповідає менеджер Руслана Сікаленко.

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Наступною важливою ціллю вона називає внесення таврійського розпису до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Навчання проводить художниця та експерт з таврійського розпису Любов Паранюк. Вона розповідає: розпис народився на Кінбурнському півострові, і його унікальність — у глибокій символіці, формі та кольорах.

— Мені завжди боліло, чому ніхто не знає, що наша Миколаївщина теж має унікальний розпис. Справа в тому, що таврійський розпис, в першу чергу, це настінний розпис. Його віднайшли на Кінбурні. Це блакитно-синя, кольорова гамма, тому що вона пов'язана з тим матеріалом, який б доступні майстриням, які займалися розписом. Розпис має багато символіки, і це важливо, тому що всі символи і знаки пов'язані з морем. Так, як він народився на Кінбурні, так, як там море і лиман поєднуються в одному місці, тому в ньому багато хвиль, багато маяків, стилізоване зображення, багато корабликів, риб, — каже Любов Паранюк.

Сьогодні майстерня — не просто навчальний простір, а справжній Будинок таврійки, як його з любов’ю називає пані Любов. Тут створюють сувенірну продукцію, розробляють візуальні матеріали та проводять майстер-класи для всіх охочих.

— Для того, щоб розпис жив далі серед людей, потрібно було створювати таку сувенірну продукцію, яка була би цікава. Це не просто майстерня, це будинок Таврійки. Це така моя велика мрія, яка здійснилася, — додає вона.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року випускниця Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса Поліна Підгородинська закрила у Парижі церемонію нагородження Doctorat honoris causa та подарувала спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі тарілку з таврійським розписом.