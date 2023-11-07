По центру — Ненсі Пелосі та Поліна Підгородинська

Випускниця Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса Поліна Підгородинська закрила у Парижі церемонію нагородження Doctorat honoris causa та подарувала спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі тарілку з таврійським розписом.

Про це повідомив Центр навчання і освіти дорослих «Південь».

Зазначається, що церемонія відбулася 6 листопада у Парижі. Doctorat honoris causa — престижна відзнака, яку присуджують французькі університети для вшанування іноземців за заслуги в науці, літературі, мистецтві. Цьогоріч у церемонії взяла участь Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США, чия підтримка України є беззаперечною.

Закрила церемонію випускниця Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса Поліна Підгородинська, яка нині є однією з кращих студенток французського університету Пантеон-Ассас.

«У заключній промові дівчина говорила про рідне місто Миколаїв, яке на воді, але без води, про Україну, яка потерпає від російської агресії, та її громадян, які не здаються. На пам'ять про український Миколаїв і незламних миколаївців представниця України передала Ненсі Пелосі тарілочку з Таврійським розписом», — розповіла журналістка Галина Щерба.

Тарілку з розписом спеціально для Ненсі Пелосі зробила майстриня громадської організації «Центр навчання і освіти дорослих «Південь» Любовь Паранюк.

«На цій тарілці один із основних символів маяк — оберіг, символ надії на краще, світло, яке вказує шлях. Матула — так у нас називають рибальські сіті — символ удачі, риби — це добробут, надбання, достаток. У центрі тарілочки провідна зірка, вона завжди вказує дорогу до дому. Хвилі — велика вода, життєдайні сили. Дуже цінно, що в таврійському розписі всі символи позитивні, майстрині малювали те, що було їм близьке і що вони хотіли побажати собі та своїм близьким, а оскільки жили біля моря, то більшість символів пов'язані з ним», — розповіла мастриня.

На тарілку разом із розписом і розробкою ескізу пані Любов витратила близько тижня.

Нагадаємо, на початку 2022 року Миколаївська ОДА презентувала сувенірну лінійку на основі бренду таврійського розпису.