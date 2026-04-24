 Зеленський прибув до Саудівської Аравії на переговори зі спадкоємним принцом

Зеленський прибув до Саудівської Аравії на переговори про безпеку та енергетику

Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де планує зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це глава держави повідомив у соцмережі.

За його словами, напередодні Україна разом із європейськими партнерами закріпила фінансову підтримку, а нині йдеться про розвиток співпраці з Саудівською Аравією.

«Учора на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості. Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури. Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами», — повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Україна та Саудівська Аравія уклали домовленість про співпрацю у сфері оборони. Відповідний документ уже підписали представники міністерств оборони обох країн. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що документ стане основою для майбутніх контрактів, технологічної співпраці та інвестицій, а також посилить роль України як безпекового партнера на міжнародному рівні.

Останні новини про: Війна в Україні

«Він не говорить від імені Британії», — Трамп відповів на заклик принца Гаррі щодо війни в Україні
У передмісті Херсона російський дрон атакував мопед, загинули двоє людей
Російські дрони пошкодили торгове судно, що йшло до порту на Одещині

«Слуга народу» заявила про необхідність розбудови партійних офісів на Миколаївщині

