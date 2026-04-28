Хокейний клуб з Миколаєва переміг у суперфіналі Кубку чемпіонів УАХЛ

 ХК 'Миколаїв' переміг у фіналі Кубку чемпіонів УАХЛ

МХК «Миколаїв» переміг у фіналі Кубку чемпіонів Української аматорської хокейної ліги (УАХЛ) сезону 2025-2026.

Про це повідомили в Українській аматорській хокейній лізі.

Змагання тривали в Одесі 23-26 квітня. Протягом трьох днів там змагалися 12 аматорських команд – це переможці та чемпіони регіональних змагань з Миколаєва, Білої Церкви, Хмельницького, Запоріжжя, Харкова, Вінниці, Кривого Рогу, Сум, Києва, Одеси, а також об’єднана команда Полтави та Кременчука.

Володарем Кубка став ХК «Миколаїв», перегравши одеську «Аркадію» в серії післяматчевих штрафних кидків. Третє місце посіла команда з Полтави.

«Проведення таких турнірів сьогодні —це повернення спортивного життя в регіон. І це ще раз про нашу стійкість та єдність», — зазначили в Одеській ОВА.

