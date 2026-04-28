 Веслувальники з Херсонщини вибороли медалі на міжнародній регаті в Італії

Херсонські веслувальники здобули золото і бронзу на регаті в Італії

Спортсмени з Херсонщини вибороли золоту та бронзову медалі на міжнародній регаті з академічного веслування FIC 40 Green International Regatta «Memorial D’Aloja», яка проходила в місті П’єділуко (Італія).

Як повідомили в ОВА, Херсонську область представляли вихованці обласної школи вищої спортивної майстерності.

У жіночій одиночці Катерина Дудченко з Скадовська в перший день стала п’ятою, а наступного дня виграла заїзд і здобула золоту медаль.

У чоловічій розпашній четвірці Максим Боклаженко з Херсона виступав разом із Олегом Кравченком, Олексієм Селівановим і Максимом Семеновим. Після четвертого місця в перший день команда у другий день фінішувала третьою та отримала бронзові медалі.

Артем Верестюк з Херсона разом із Богданом Якобчуком у парній двійці обидва дні посідав 11-те місце.

Спортсменів готували тренери Херсонської школи вищої спортивної майстерності Олена Олефіренко та Олександр Бакарасев. Також у підготовці брали участь тренери збірної України Андрій Дерев’янчук, Кестутіс Кебліс, Андрій Олефіренко та Джованні Лепоро.

Раніше веслувальники з Миколаєва вибороли нагороди на Кубку України, який проходив із 16 до 19 квітня в Умань, а також на Всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської.

