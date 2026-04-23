«Головна мета для боксера – стати олімпійським чемпіоном». Історія хлопця з Херсонщини, який попри війну та пережиту окупацію, продовжує йти до своєї мети
15:19, 23 квітня, 2026
Мріє стати призером Олімпіади і для цього наполегливо тренується все своє життя. Це про Ростислава Грицевича. У свої 16 він вже є другим номером молодіжної збірної України з боксу у вазі до 50 кілограмів. Два роки тому родина хлопця виїхала з розбитого ворогом Станіслава на Херсонщині й оселилася в Миколаєві. У рідному селі в родини був великий будинок, але нині там усе потрощене.
https://youtu.be/OHHkHjB5HxM?si=D_kjBHZ4ZNVEEwQe
В Миколаєві родина орендує житло, вистачає лише на невеличку однокімнатну квартиру. Тут юний спортсмен живе з батьками, бабусею та двома молодшими сестрами. Сплять на матрацах, а майбутній чемпіон – на розкладушці. Та попри всі складнощі, Ростислав продовжує наполегливі тренування.
— Спочатку друг запропонував піти на секцію з боксу в Станіславі, потім тренувався в Херсоні. І завжди як другий тренер зі мною батько. Ми виходили на стадіон, бігали, він тримав мені лапи, дуже багато приділяв мені часу. Також він слідкує за моїм харчуванням, я зараз набираю вагу, він каже, що можна, а що не можна, – розповідає Ростислав Грицевич.
Батько спортсмена каже, що таке захоплення Ростислава саме боксом не випадкове. Колись він і сам мріяв бути боксером, але не склалося. А у сина вийшло – тренування не покинув навіть під щільними обстрілами в рідному Станіславі, не зупинялися й в окупації, каже батько спортсмена.
— Олімпійський чемпіон і абсолютний чемпіон світу. На мою думку, це має бути єдина мета для боксера. І тому ми так тренуємося. У цьому спорті слабаків не люблять, — поділився Олег Попов.
Найсильніші сторони Ростислава – швидкість і техніка, розповідає його тренер у миколаївському клубі. Хлопець уже має звання кандидата в майстри спорту та навіть тренує молодших вихованців клубу.
— Він добре працює у швидкісній манері, не силовий боксер, а технар. Я побачив, що хлопець має певні навички, дещо ми переробили, щось додали. За ці два роки, поки він працює з нами, він двічі став призером України, а також їздив до Угорщини на міжнародний турнір, де посів перше місце, здобувши чотири перемоги. Хлопець дуже талановитий і працьовитий, – розповів старший тренер молодіжної збірної Миколаївської області з боксу Петро Місаренко.
Заради успіхів сина на ринзі родині доводиться заощаджувати на всьому, навіть на харчуванні. До того ж мама хлопця перенесла онкологічне захворювання. Щоб подолати хворобу, довелося продати автомобіль. Але вся родина не припиняє вболівати за спортивне майбутнє старшого сина.
— Надихає і подобається, і я пишаюся тим, що дитина має стільки медалей і досягнень. Він хоче більшого. Сімейна підтримка в нього є, але загалом він, мабуть, сам дуже мотивований, — розповіла мама Тетяна Грицевич.
Нині Ростислав виборює чергові перемоги на чемпіонаті України. Для нього ці змагання – ще один крок до омріяної Олімпіади.
