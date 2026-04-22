Веслувальники з Миколаєва вибороли 8 медалей на всеукраїнських змаганнях

Миколаївські веслувальники здобули 8 медалей на змаганнях. Фото: Веслування України

Веслувальники з Миколаєва вибороли нагороди на Кубку України, який проходив із 16 до 19 квітня в Умань, а також на Всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської.

Як повідомили в мерії, миколаївські спортсмени здобули вісім медалей різних ґатунків.

Зокрема, Олександр Гарцев виборов:

1 місце — K1 200 м

2 місце — K4 500 м

3 місце — K1 500 м

Миколаївські веслувальники здобули 8 медалей на змаганнях. Фото: Веслування України

А також Ксенія Цомпель зайняла:

1 місце — K-1 5000 м

1 місце — K-2 1000 м

1 місце — K-2 200 м

2 місце — K-2 500 м

3 місце — K-4 500 м

Спортсменів підготували тренерки Галина Затуливітер та Ольга Цомпель.

