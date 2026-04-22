 Миколаївські веслувальники здобули 8 медалей на змаганнях

Веслувальники з Миколаєва вибороли 8 медалей на всеукраїнських змаганнях

Веслувальники з Миколаєва вибороли нагороди на Кубку України, який проходив із 16 до 19 квітня в Умань, а також на Всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської.

Як повідомили в мерії, миколаївські спортсмени здобули вісім медалей різних ґатунків.

Зокрема, Олександр Гарцев виборов:

  • 1 місце — K1 200 м
  • 2 місце — K4 500 м
  • 3 місце — K1 500 м
А також Ксенія Цомпель зайняла:

  • 1 місце — K-1 5000 м
  • 1 місце — K-2 1000 м
  • 1 місце — K-2 200 м
  • 2 місце — K-2 500 м
  • 3 місце — K-4 500 м

Спортсменів підготували тренерки Галина Затуливітер та Ольга Цомпель.

Раніше повідомлялось, що миколаївський веслувальник виборов срібло на чемпіонаті України.

Останні новини про: Миколаїв

Актор з Миколаєва Рудинський зніметься в екранізації аніме разом із зірками світового кіно
У Миколаєві через ремонт на проспекті Центральному змінено зупинки громадського транспорту
У Миколаєві з’явився мурал на честь Вадима Сердцева, який висадив тисячі дерев у місті
Реклама
Читайте також:
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
новини
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Світлана Іванченко
новини
Віцемер Коренєв виступив на конференції і пояснив, що відбудова — це не ремонт

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв отримав більше ₴20 млн субвенції з держбюджету на ремонт укриттів у двох ліцеях

Юлія Бойченко
новини
У миколаївській лікарні №1 ще триває ремонт укриття, — начальник УКБ

Даріна Мельничук
Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві з’явився мурал на честь Вадима Сердцева, який висадив тисячі дерев у місті
У Миколаєві через ремонт на проспекті Центральному змінено зупинки громадського транспорту
Актор з Миколаєва Рудинський зніметься в екранізації аніме разом із зірками світового кіно

Віцемер Коренєв виступив на конференції і пояснив, що відбудова — це не ремонт

Ще у чотирьох школах Миколаєва ремонтують харчоблоки

5 годин тому

У Снігурівці за ₴600 тис. облаштували зону відпочинку з пірсом та альтанками

Головне сьогодні