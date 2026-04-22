Веслувальники з Миколаєва вибороли 8 медалей на всеукраїнських змаганнях
- Світлана Іванченко
21:01, 22 квітня, 2026
Веслувальники з Миколаєва вибороли нагороди на Кубку України, який проходив із 16 до 19 квітня в Умань, а також на Всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської.
Як повідомили в мерії, миколаївські спортсмени здобули вісім медалей різних ґатунків.
Зокрема, Олександр Гарцев виборов:
- 1 місце — K1 200 м
- 2 місце — K4 500 м
- 3 місце — K1 500 м
А також Ксенія Цомпель зайняла:
- 1 місце — K-1 5000 м
- 1 місце — K-2 1000 м
- 1 місце — K-2 200 м
- 2 місце — K-2 500 м
- 3 місце — K-4 500 м
Спортсменів підготували тренерки Галина Затуливітер та Ольга Цомпель.
Раніше повідомлялось, що миколаївський веслувальник виборов срібло на чемпіонаті України.
