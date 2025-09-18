Миколаївський веслувальник виборов срібло на чемпіонаті України
З 11 по 14 вересня у Києві відбувся Чемпіонат України U-23 з академічного веслування. У змаганнях взяли участь найсильніші молоді спортсмени з різних регіонів країни, серед них — і представники Миколаєва.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
За підсумками стартів вихованець миколаївської СДЮСШОР з веслувальних видів спорту Олександр Сластьон посів друге місце у заїзді на човні-одиночці (1х), виборовши срібло.
