Миколаївський веслувальник виборов срібло на чемпіонаті України

Миколаївський веслувальник виборов «срібло» на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївський веслувальник виборов срібло на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

З 11 по 14 вересня у Києві відбувся Чемпіонат України U-23 з академічного веслування. У змаганнях взяли участь найсильніші молоді спортсмени з різних регіонів країни, серед них — і представники Миколаєва.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

За підсумками стартів вихованець миколаївської СДЮСШОР з веслувальних видів спорту Олександр Сластьон посів друге місце у заїзді на човні-одиночці (1х), виборовши срібло.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Миколаєві визначили переможців Кубка міського голови з фехтування.

