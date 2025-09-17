Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    17 вересня, 2025

  • 24.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 вересня , 2025 середа

  • Миколаїв • 24.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві визначили переможців Кубка міського голови з фехтування

Кубка Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся Кубок міського голови з фехтування, в якому взяли участь понад 80 спортсменів віком від 13 років.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Разом із молодими фехтувальниками за нагороди боролися майстри спорту та члени збірної України. Це дало змогу досвідченим спортсменам поділитися вміннями з юнішими учасниками. Змагання проходили у дисциплінах на шаблях та рапірах серед жінок і чоловіків.

За результатами турніру призові місця розподілилися так:

Фехтування на шаблях серед чоловіків:

  • 1 місце — Данііл Скороход;

  • 2 місце — Євгеній Олейніков;

  • 3 місце — Олексій Долгоаршинних та Олександр Лях.

Фехтування на шаблях серед жінок:

  • 1 місце — Володимира Бабенко;

  • 2 місце — Євгенія Матвієнко;

  • 3 місце — Аліса Костіна та Світлана Жадан.

Фехтування на рапірах серед чоловіків:

  • 1 місце — Єлізар Дирда;

  • 2 місце — Михайло Гурін;

  • 3 місце — Максим Коржовой.

Усі призери отримали медалі та грамоти, а переможці — чемпіонський кубок.

Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада
Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська радаКубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, миколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних.

Останні новини про: Спорт

«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата
Миколаївські бадмінтоністи вибороли золото на двох міжнародних турнірах у Литві та Латвії
Спортсмени з Миколаєва стали призерами Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада розгляне економічні пріоритети Миколаєва: Надія на молодь, туризм, донорів та розвиток портів

Катерина Середа
новини

Реставрація гімназії №2 затримується до вересня 2026 року: потрібно відкоригувати проєкт

Аліна Квітко
новини

Молодіжний бюджет у Миколаєві: 10 проєктів отримають до $8 тисяч на реалізацію

Аліна Квітко
новини

Керівник Офісу Посольства Данії розказав про пріоритети підтримки Миколаєва

Ірина Олехнович
новини

Молодь Миколаївщини навчатиметься створювати проєкти та отримають по $5 тис. на їх реалізацію

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Спортсмени з Миколаєва стали призерами Кубку України зі стрибків на акробатичній доріжці
Миколаївські бадмінтоністи вибороли золото на двох міжнародних турнірах у Литві та Латвії
«Вітрила Ротарі»: у Миколаєві стартує 12-та Міжнародна Чорноморська регата

Сповідь «касира» судді з Миколаєва: Верховний Суд заявив про спробу дискредитації

СТАТТЯ

«Треба дати природі спокій». Чи має заповідний Кінбурн шанс на відновлення?

3 години тому

Депутати Південноукраїнська відмовилися поновити на посаді заступника мера Горностая, який виграв суд

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay