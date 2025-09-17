У Миколаєві визначили переможців Кубка міського голови з фехтування

Кубок Миколаївського міського голови з фехтування. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відбувся Кубок міського голови з фехтування, в якому взяли участь понад 80 спортсменів віком від 13 років.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Разом із молодими фехтувальниками за нагороди боролися майстри спорту та члени збірної України. Це дало змогу досвідченим спортсменам поділитися вміннями з юнішими учасниками. Змагання проходили у дисциплінах на шаблях та рапірах серед жінок і чоловіків.

За результатами турніру призові місця розподілилися так:

Фехтування на шаблях серед чоловіків:

1 місце — Данііл Скороход;

2 місце — Євгеній Олейніков;

3 місце — Олексій Долгоаршинних та Олександр Лях.

Фехтування на шаблях серед жінок:

1 місце — Володимира Бабенко;

2 місце — Євгенія Матвієнко;

3 місце — Аліса Костіна та Світлана Жадан.

Фехтування на рапірах серед чоловіків:

1 місце — Єлізар Дирда;

2 місце — Михайло Гурін;

3 місце — Максим Коржовой.

Усі призери отримали медалі та грамоти, а переможці — чемпіонський кубок.

