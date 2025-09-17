У Миколаєві визначили переможців Кубка міського голови з фехтування
- Даріна Мельничук
14:45, 17 вересня, 2025
У Миколаєві відбувся Кубок міського голови з фехтування, в якому взяли участь понад 80 спортсменів віком від 13 років.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Разом із молодими фехтувальниками за нагороди боролися майстри спорту та члени збірної України. Це дало змогу досвідченим спортсменам поділитися вміннями з юнішими учасниками. Змагання проходили у дисциплінах на шаблях та рапірах серед жінок і чоловіків.
За результатами турніру призові місця розподілилися так:
Фехтування на шаблях серед чоловіків:
1 місце — Данііл Скороход;
2 місце — Євгеній Олейніков;
3 місце — Олексій Долгоаршинних та Олександр Лях.
Фехтування на шаблях серед жінок:
1 місце — Володимира Бабенко;
2 місце — Євгенія Матвієнко;
3 місце — Аліса Костіна та Світлана Жадан.
Фехтування на рапірах серед чоловіків:
1 місце — Єлізар Дирда;
2 місце — Михайло Гурін;
3 місце — Максим Коржовой.
Усі призери отримали медалі та грамоти, а переможці — чемпіонський кубок.
Нагадаємо, миколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних.
