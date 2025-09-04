Миколаївський паралімпієць Серьоженко здобув бронзу на чемпіонаті світу з фехтування

Миколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

З 2 по 7 вересня у місті Іксан (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з фехтування на кріслах колісних, який об’єднав спортсменів із 28 країн світу.

У перший же день змагань миколаївський парафехтувальник Дмитро Серьоженко здобув бронзову медаль у чоловічій шаблі.

Загалом, у складі національної збірної України виступають четверо представників Миколаївської області: Дмитро Серьоженко, Олег Науменко, Тетяна Позняк та Олексій Закусилов.

— Вітаємо Дмитра та тренерський штаб збірної України! Дякуємо за гідне представлення Миколаївщини на міжнародному рівні! — наголосили в Миколаївській ОВА.

