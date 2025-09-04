Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  четвер

    4 вересня, 2025

    Миколаїв

  4 вересня , 2025 четвер

  Миколаїв

Миколаївський паралімпієць Серьоженко здобув бронзу на чемпіонаті світу з фехтування

Миколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

З 2 по 7 вересня у місті Іксан (Республіка Корея) триває чемпіонат світу з фехтування на кріслах колісних, який об’єднав спортсменів із 28 країн світу.

У перший же день змагань миколаївський парафехтувальник Дмитро Серьоженко здобув бронзову медаль у чоловічій шаблі.

Миколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський параолімпієць Дмитро Серьоженко став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування на кріслах колісних. Фото: Миколаївська ОВА

Загалом, у складі національної збірної України виступають четверо представників Миколаївської області: Дмитро Серьоженко, Олег Науменко, Тетяна Позняк та Олексій Закусилов.

— Вітаємо Дмитра та тренерський штаб збірної України! Дякуємо за гідне представлення Миколаївщини на міжнародному рівні! — наголосили в Миколаївській ОВА.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що миколаївська гімнастка Валерія Перемета стала чемпіонкою світу у складі збірної України з художньої гімнастики. Це лише друге в історії України «золото» у групових вправах на чемпіонатах світу.

