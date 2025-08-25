Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    25 серпня, 2025

Історичне золото: миколаївська гімнастка Перемета стала чемпіонкою світу у складі збірної України

Українська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Миколаївська ОВАУкраїнська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Миколаївська ОВА

У неділю, 24 серпня, в Бразилії завершився чемпіонат світу з художньої гімнастики, на якому збірна України здобула історичне «золото» у групових вправах.

У фіналі команда у складі Валерії Перемети, представниці Миколаївської області, Єлизавети Аззи, Діани Баєвої, Кіри Ширикіної та Олександри Ющак продемонструвала блискучий виступ у програмі з трьома м’ячами та двома обручами, повідомила Миколаївська ОВА.

Українська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Управління спорту ММРУкраїнська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Управління спорту ММР
Українська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Управління спорту ММРУкраїнська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Управління спорту ММР

Українки набрали 28.650 бала і випередили господарок турніру — збірну Бразилії — на десяту бала. Це лише друге в історії України «золото» у групових вправах на чемпіонатах світу. Останній раз українська команда в групових вправах виборювала золото чемпіонату світу у 2002 році, пише Управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Загалом на цьогорічній світовій першості українська збірна виборола три медалі:

  • «золото» у групових вправах,
  • «бронзу» Таїсії Онофрійчук у вправах зі стрічкою,
  • «бронзу» у командному заліку.

Таким чином миколаївська гімнастка Валерія Перемета увійшла до складу чемпіонок світу і принесла Україні ще одну перемогу.

Українська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Миколаївська ОВАУкраїнська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Миколаївська ОВА
Українська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Миколаївська ОВАУкраїнська збірна на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що миколаївська гімнастка Валерія Перемета та ще дві гімнастки Таїсія Онофрійчук та Кіра Ширикіна отримали посвідчення майстра спорту міжнародного класу.

Валерія Перемета — вихованка миколаївської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога», представниця національної збірної з художньої гімнастики, яка нещодавно стала срібною призеркою третього етапу Гран-прі у Франції, здобувши командне «срібло» разом із партнерками по збірній.

Нагадаємо, що згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України троє миколаївських спортсменів отримали найвищі спортивні звання «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України». Зазначається, що художня гімнастка Валерія Перемета отримала звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з олімпійських видів спорту. Підстава присвоєння — сьоме місце на Олімпійських іграх 2024 року. Тренують спортсменку Ірина Дерюгіна, Марина Кардаш та Ірина Гусева.

