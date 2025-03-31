Миколаївська спортсменка Перемета разом з командою завоювали срібло Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції

Валерія Перемета під час виступу у Францї. Фото: Anna Kull/Ulrich Faßbender

Вихованка Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога» Валерія Перемета стала срібною призеркою Гран-Прі в командному виступі з художньої гімнастики.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Третій етап Гран-Прі з художньої гімнастики нинішнього сезону проходив у французькому місті Тьє. Українська команда була представлена трьома спортсменками в індивідуальній першості та збірною командою в групових вправах. Загалом українські спортсменки здобули 9 медалей.

У складі збірної команди України миколаївська спортсменка Валерія Перемета в групових вправах стала срібною призеркою з 5 стрічками. З нею у команді були Поліна Городнича, Кіра Ширікіна, Надія Юріна, Олександра Ющак, Лейла Юсіфзаде.

Виступ українськиї гімнасток у Францї. Фото: Anna Kull/Ulrich Faßbender Виступ українськиї гімнасток у Францї. Фото: Anna Kull/Ulrich Faßbender Виступ українськиї гімнасток у Францї. Фото: Anna Kull/Ulrich Faßbender

Також спортсменка Таїсія Онофрійчук стала абсолютною переможницею змагань з: багатоборства, у вправах з обручем, у вправах з м’ячем, у вправах з булавами та у вправах зі стрічкою

Поліна Каріка стала срібною призеркою у вправах з обручем, бронзовою призеркою багатоборства та бронзовою призеркою у вправах з булавами.

Українські гімнастки на п'єдесталі у Францї. Фото: Anna Kull/Ulrich Faßbender

Нагадаємо, що згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України троє миколаївських спортсменів отримали найвищі спортивні звання «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України». Зазначається, що художня гімнастка Валерія Перемета отримала звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з олімпійських видів спорту. Підстава присвоєння — сьоме місце на Олімпійських іграх 2024 року. Тренують спортсменку Ірина Дерюгіна, Марина Кардаш та Ірина Гусева.

Також нагадаємо, що у Румунії в липня 2024 року відбувся останній етап Кубку світового виклику з художньої гімнастики, на якому перемогла миколаївська спортсменка Валерія Перемета.