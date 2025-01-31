Миколаївські спортсмени отримали найвищі спортивні звання

Згідно наказу Міністерства молоді та спорту України троє миколаївських спортсменів отримали найвищі спортивні звання «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України».

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що художня гімнастка Валерія Перемета отримала звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з олімпійських видів спорту. Підстава присвоєння — сьоме місце на Олімпійських іграх 2024 року. Тренують спортсменку Ірина Дерюгіна, Марина Кардаш та Ірина Гусева.

Валерія Перемета. Фото: Управління спорту ММР Максим Зіневич. Фото: Управління спорту ММР Аліна Бровко. Фото: Управління спорту ММР

Також звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з неолімпійських видів спорту отримала Аліна Бровко (кікбоксинг ICKA). Підстава присвоєння — перше місце на Чемпіонаті світу серед юніорів у 2024 році. Її тренує Ірина Бондаренко.

Крім цього, боксер Максим Зіневич отримав звання «Майстер спорту України» з олімпійських видів спорту. Підстава присвоєння — перше місце на Всеукраїнському турнірі 2024 року. Тренують його Віталій Бакалець та Олег Машкін.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли чотири медалі на Чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів, старших юнаків та кадетів.