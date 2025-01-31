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Миколаївські самбісти вибороли чотири медалі на Чемпіонаті України у Львові

Миколаївські самбісти на Чемпіонаті України у Львові, фото: Управління спорту ММРМиколаївські самбісти на Чемпіонаті України у Львові, фото: Управління спорту ММР

У Львові 26-29 січня відбувся Чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів, старших юнаків та кадетів, де миколаївські спортсмени вибороли призові місця.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств здобули чотири медалі. 

Серед кадетів:

  • Владислав Данішевський посів 2 місце;
  • Наталія Курик посіла 3 місце.

Серед старших юнаків:

  • Дмитро Гончарук виборов 1 місце.

Серед юніорів: 

  • Варвара Бащенко посіла 2 місце.

Підготували спортсменів тренери Володимир Москаленко, Світлана Садовська та Володимир Валуєв.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на Відкритому чемпіонаті серед кадетів з вільної боротьби, миколаївські спортсмени здобули три нагороди.

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