Миколаївські самбісти вибороли чотири медалі на Чемпіонаті України у Львові
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- Марія Хаміцевич
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10:37, 31 січня, 2025
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У Львові 26-29 січня відбувся Чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів, старших юнаків та кадетів, де миколаївські спортсмени вибороли призові місця.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Спортсмени дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств здобули чотири медалі.
Серед кадетів:
- Владислав Данішевський посів 2 місце;
- Наталія Курик посіла 3 місце.
Серед старших юнаків:
- Дмитро Гончарук виборов 1 місце.
Серед юніорів:
- Варвара Бащенко посіла 2 місце.
Підготували спортсменів тренери Володимир Москаленко, Світлана Садовська та Володимир Валуєв.
Нагадаємо, що у Кривому Розі на Відкритому чемпіонаті серед кадетів з вільної боротьби, миколаївські спортсмени здобули три нагороди.
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