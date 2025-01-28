Миколаївські борці здобули три нагороди на чемпіонаті у Кривому Розі
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- Марія Хаміцевич
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18:10, 28 січня, 2025
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У Кривому Розі 24 січня відбувся Відкритий чемпіонат серед кадетів з вільної боротьби, де миколаївські спортсмени стали призерами.
Про це 28 січня повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Зазначається, що вихованці миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств вибороли три нагороди:
- Ярмак Дербішев — 2 місце;
- Кирило Коринецький — 3 місце;
- Кирило Цвях — 3 місце.
Підготували спортсменів тренери Георгій Петков та Микола Чумаченко.
Нагадаємо, раніше спортсмени з Вознесенська Миколаївської області вибороли 7 призових нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, що відбувся у Миколаєві 21 грудня.
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