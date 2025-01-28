Миколаївські борці здобули три нагороди на чемпіонаті у Кривому Розі

Відкритий чемпіонат серед кадетів з вільної боротьби, фото: Управління спорту ММР

У Кривому Розі 24 січня відбувся Відкритий чемпіонат серед кадетів з вільної боротьби, де миколаївські спортсмени стали призерами.

Про це 28 січня повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Зазначається, що вихованці миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств вибороли три нагороди:

Ярмак Дербішев — 2 місце;

Кирило Коринецький — 3 місце;

Кирило Цвях — 3 місце.

Підготували спортсменів тренери Георгій Петков та Микола Чумаченко.

Нагадаємо, раніше спортсмени з Вознесенська Миколаївської області вибороли 7 призових нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, що відбувся у Миколаєві 21 грудня.