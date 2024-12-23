Вознесенські чемпіони: борці з греко-римської боротьби здобули медалі на Всеукраїнському турнірі

Вознесенські борці з греко-римської боротьби здобули медалі на Всеукраїнському турнірі. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

Спортсмени з Вознесенська Миколаївської області вибороли 7 призових нагород на Всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби, що відбувся у Миколаєві 21 грудня.

Як повідомили у пресслужбі міської ради, у змаганнях взяли участь 205 борців з усіх куточків України.

За результатами турніру золоті медалі вибороли Ярослав Матіїв, Іван Гуцол та Ілля Забабурін.

Срібло здобули Святослав Сазонов, Єгор Макаренко та Андрій Єрмаков. Бронзову нагороду отримав Артем Хаєцький.

«До перемоги трохи не вистачило Дробушу Володимиру, Мельнику Матвію, Бондару Всеволоду, Грущенку Максиму, Донову Єгору та Коцюрбі Владу, але їхній виступ був гідним і заслуговує на щирі слова підтримки», — зазначається у повідомлені.

Нагадаємо, що двоє спортсменів з Миколаївщини завоювали дві золоті нагороди Чемпіонату України з греко-римської боротьби серед спортсменів вікової категорії U-13.