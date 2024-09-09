Данило Мутовкін та Володимир Зикін. Фото: Facebook-сторінка греко-римської боротьби

Двоє спортсменів з Миколаївщини завоювали дві золоті нагороди Чемпіонату України з греко-римської боротьби серед спортсменів вікової категорії U-13.

Про це повідомили на Facebook-сторінці греко-римської боротьби.

Змагання проходили 4-6 вересня в місті Долина Івано-Франківської області. Участь у змаганнях прийняли більше ніж 400 учасників з 19 областей України.

Чемпіонами України стали 2 южноукраїнських борця греко-римського стиля: Данило Мутовкін та Володимир Зикін.

«Пишаємось тим, що южноукраїнська борцівська родина, до складу якої вже входять чемпіони України вікової категорії U-17 та U-15, поповнилась і чемпіонами України U-13», — йдеться у повідомленні.

Чемпіонами України стали 2 южноукраїнських борця греко-римського стиля Чемпіонами України стали 2 южноукраїнських борця греко-римського стиля

Нагадаємо, що миколаївські борці самбо здобули дві нагороди чемпіонату України.