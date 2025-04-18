Миколаївська гімнастка Перемета отримала посвідчення майстра спорту міжнародного класу

Валерія Перемета під час виступу у Францї. Фото: Anna Kull/Ulrich Faßbender

Миколаївська гімнастка Валерія Перемета та ще дві гімнастки Таїсія Онофрійчук та Кіра Ширикіна отримали посвідчення майстра спорту міжнародного класу.

Посвідчення гімнастками вручив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, йдеться на офіційному сайті.

«Ці дівчата — справжні амбасадорки сили духу, витонченості й незламності українського спорту. Їхні перемоги — це результат щоденної праці, віри у власні сили та відданості справі. Пишаюсь кожною з них і вірю, що це лише початок великого шляху на міжнародному спортивному Олімпі», — зазначив Матвій Бідний.

Валерія Перемета — вихованка миколаївської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога», представниця національної збірної з художньої гімнастики, яка нещодавно стала срібною призеркою третього етапу Гран-прі у Франції, здобувши командне «срібло» разом із партнерками по збірній.

Нагадаємо, що згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України троє миколаївських спортсменів отримали найвищі спортивні звання «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України». Зазначається, що художня гімнастка Валерія Перемета отримала звання «Майстер спорту України міжнародного класу» з олімпійських видів спорту. Підстава присвоєння — сьоме місце на Олімпійських іграх 2024 року. Тренують спортсменку Ірина Дерюгіна, Марина Кардаш та Ірина Гусева.