 Швеція виділить 1,3 млн доларів на збереження культурної спадщини України

Україна отримає $1,3 млн від Швеції на захист культурної спадщини

Скульптура на території театру після російського обстрілу восени 2022 року. Архівне фото МикВістіСкульптура на території театру після російського обстрілу восени 2022 року. Архівне фото МикВісті

Швеція виділить 1,3 мільйона доларів на збереження культурної спадщини України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, фінансування на 2026–2027 роки буде надане через ЮНЕСКО. Кошти спрямують на захист і збереження об’єктів культурної спадщини, яким загрожує війна Росії проти України.

Зокрема, допомога стосуватиметься Національного заповідника «Хортиця» та зміцнення інституційної спроможності.

Андрій Сибіга наголосив, що захист культури означає збереження української ідентичності та стійкості, що важливо для майбутнього України та всієї Європи.

Нагадаємо, у Миколаєві за час повномасштабної війни пошкоджено близько 40 будинків, які мають охоронний статус і є об’єктами культурної спадщини.

Зазначимо, що у Миколаєві підготували до взяття на облік шість нових об’єктів культурної спадщини. Йдеться про три пам’ятники та три мозаїчні панно.

Читайте також статтю «МикВісті» «Які пам’ятки архітектури зруйнувала Росія у Миколаєві, та що з ними буде далі?».

Останні новини про: Війна в Україні

Дрон вдарив по авто волонтера, який розвозив хліб у Херсоні
Дев’ять дронів збили над Миколаївщиною за добу
Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
новини
Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Юлія Бойченко
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
новини
Бізнес і екологія: як на півдні України проходять оцінку впливу на довкілля

Світлана Іванченко
Останні новини про: Війна в Україні

Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих
Дев’ять дронів збили над Миколаївщиною за добу
Дрон вдарив по авто волонтера, який розвозив хліб у Херсоні

Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Після нічної атаки на Херсон до лікарні доправили двох постраждалих

3 години тому

Між відбудовою і тривогами: як живе Снігурівка сьогодні

Анна Гакман

Головне сьогодні