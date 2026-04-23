Україна отримає $1,3 млн від Швеції на захист культурної спадщини

Скульптура на території театру після російського обстрілу восени 2022 року. Архівне фото МикВісті

Швеція виділить 1,3 мільйона доларів на збереження культурної спадщини України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, фінансування на 2026–2027 роки буде надане через ЮНЕСКО. Кошти спрямують на захист і збереження об’єктів культурної спадщини, яким загрожує війна Росії проти України.

Зокрема, допомога стосуватиметься Національного заповідника «Хортиця» та зміцнення інституційної спроможності.

Андрій Сибіга наголосив, що захист культури означає збереження української ідентичності та стійкості, що важливо для майбутнього України та всієї Європи.

Нагадаємо, у Миколаєві за час повномасштабної війни пошкоджено близько 40 будинків, які мають охоронний статус і є об’єктами культурної спадщини.

Зазначимо, що у Миколаєві підготували до взяття на облік шість нових об’єктів культурної спадщини. Йдеться про три пам’ятники та три мозаїчні панно.

