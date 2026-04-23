Україна отримає $1,3 млн від Швеції на захист культурної спадщини
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:50, 23 квітня, 2026
-
Швеція виділить 1,3 мільйона доларів на збереження культурної спадщини України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.
За його словами, фінансування на 2026–2027 роки буде надане через ЮНЕСКО. Кошти спрямують на захист і збереження об’єктів культурної спадщини, яким загрожує війна Росії проти України.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Зокрема, допомога стосуватиметься Національного заповідника «Хортиця» та зміцнення інституційної спроможності.
Андрій Сибіга наголосив, що захист культури означає збереження української ідентичності та стійкості, що важливо для майбутнього України та всієї Європи.
Нагадаємо, у Миколаєві за час повномасштабної війни пошкоджено близько 40 будинків, які мають охоронний статус і є об’єктами культурної спадщини.
Зазначимо, що у Миколаєві підготували до взяття на облік шість нових об’єктів культурної спадщини. Йдеться про три пам’ятники та три мозаїчні панно.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.