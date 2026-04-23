Миколаївські спортсменки здобули золото у велогонці

Миколаївські велогонщиці, фото Миколаївська міська рада

Миколаївські велогонщиці привезли нагороди із міжнародних стартів, що пройшли в Іспанії 18-19 квітня.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Вихованка міської СДЮСШОР з велоспорту Валерія Пономаренко, на змаганнях «Challenge CV Elche» здобула бронзу та срібло за результатами спринтів.

Наступного дня спортсменка знову піднялась на пʼєдистал, здобувши перемогу у спринтерському заліку на змаганнях «Copa de España CV», серед дівчат до 23 років.

Також Юлія Пчелінцева вихованка школи СДЮСШОР, увійшла до пʼятірки найкращих у загальному рейтингу жінок до 23 років.

Спортсменок підготували тренери Станіслав Небаба та Олена Будовіцька.

