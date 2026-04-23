Миколаївські спортсменки здобули золото у велогонці
- Таміла Ксьонжик
21:09, 23 квітня, 2026
Миколаївські велогонщиці привезли нагороди із міжнародних стартів, що пройшли в Іспанії 18-19 квітня.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Вихованка міської СДЮСШОР з велоспорту Валерія Пономаренко, на змаганнях «Challenge CV Elche» здобула бронзу та срібло за результатами спринтів.
Наступного дня спортсменка знову піднялась на пʼєдистал, здобувши перемогу у спринтерському заліку на змаганнях «Copa de España CV», серед дівчат до 23 років.
Також Юлія Пчелінцева вихованка школи СДЮСШОР, увійшла до пʼятірки найкращих у загальному рейтингу жінок до 23 років.
Спортсменок підготували тренери Станіслав Небаба та Олена Будовіцька.
