 Миколаївські велогонщиці виграли золото та стрібло на змаганнях

Миколаївські спортсменки здобули золото у велогонці

Миколаївські велогонщиці, фото Миколаївська міська радаМиколаївські велогонщиці, фото Миколаївська міська рада

Миколаївські велогонщиці привезли нагороди із міжнародних стартів, що пройшли в Іспанії 18-19 квітня.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Вихованка міської СДЮСШОР з велоспорту Валерія Пономаренко, на змаганнях «Challenge CV Elche» здобула бронзу та срібло за результатами спринтів.

Наступного дня спортсменка знову піднялась на пʼєдистал, здобувши перемогу у спринтерському заліку на змаганнях «Copa de España CV», серед дівчат до 23 років.

Також Юлія Пчелінцева вихованка школи СДЮСШОР, увійшла до пʼятірки найкращих у загальному рейтингу жінок до 23 років.

Спортсменок підготували тренери Станіслав Небаба та Олена Будовіцька.

Нагадаємо, про веслувальників з Миколаєва, які вибороли нагороди на Кубку України, який проходив із 16 до 19 квітня в Умань, а також на Всеукраїнських змаганнях пам’яті Юлії Рябчинської.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві знайшли 5-річну дівчинку, яка жила у чужих людей
В квартирі у Миколаєві вибухнула граната: загинув чоловік, є постраждала
Вирок за підпал суду в Миколаєві: 19-річний хлопець отримав строк за співпрацю з РФ
Читайте також:
новини
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
новини
До Миколаєва до середини вересня доставлять перший трамвай зі Швеції

Даріна Мельничук
новини
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
Останні новини про: Миколаїв

Вирок за підпал суду в Миколаєві: 19-річний хлопець отримав строк за співпрацю з РФ
В квартирі у Миколаєві вибухнула граната: загинув чоловік, є постраждала
У Миколаєві знайшли 5-річну дівчинку, яка жила у чужих людей

В управлінні капбудівництва заявили, що шукають фінансування для меморіалу загиблим військовим

У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

3 години тому

В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона

Головне сьогодні