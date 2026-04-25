Пауерліфтер з Херсонщини виборов золото на чемпіонаті України
- Юлія Лук’яненко
19:14, 25 квітня, 2026
У Коломиї у Івано-Франківській області відбувся турнір з класичного пауерліфтингу серед спортсменів Спеціальної олімпіади. Херсонський спортсмен привіз перемогу.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Херсонську область на змаганнях представив Антон Куткін.
У ваговій категорії до 105 кг він показав результат 172,5 кг. Це дозволило спортсмену вибороти золото національної першості.
