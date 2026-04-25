Троє людей звернулися до ЛШМД у Миколаєві через укус кліща

З початку квітня до травмпункту лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві через укуси кліщів звернулося вже 3 людини.

Про це повідомили у міському управлінні охорони здоров'я.

Зазначається, що кліщі активізуються з настанням тепла. Вони є переносниками небезпечних захворювань, зокрема хвороби Лайма (бореліозу) та кліщового енцефаліту.

«З початку квітня до травпункту міської ЛШМД через укуси кліщів звернулося вже 3 людини. У всіх випадках після вилучення кліща та обробки місця укусу пацієнтів направили до лікаря-інфекціоніста для можливого призначення превентивного лікування антибіотиками», — повідомили в УОЗ.

Також зазначили, що за 2025 рік через укуси кліщів до травмпункту ЛШМД звернулася 31 людина.

Медики дали рекомендації, що робити, якщо знайшли кліща на тілі:

не панікувати — важливо діяти швидко;

звернутися до травмпункту або видалити кліща самостійно пінцетом або спеціальним пристроєм (захопити ближче до шкіри й тягнути вгору);

не використовувати олію, спирт чи інші рідини;

продезінфікувати місце укусу;

якщо кліщ пробув на тілі понад 36 годин, потрібно звернутися до медиків для постконтактної профілактики хвороби Лайма. Для цього знадобиться антибіотик, який призначає лише лікар;

здавати кліщів на аналіз не потрібно;

спостерігати за станом ще кілька тижнів після укусу: якщо підвищиться температура чи з’являться почервоніння на шкірі, треба негайно звернутися до лікаря.

