 Безоплатний скринінг за програмою «Скринінг здоров'я 40+»: що відомо

Безоплатний скринінг за програмою «Скринінг здоров’я 40+»: як скористатися можливістю

Нагадуємо, що на території Миколаївської області продовжує діяти Національна програма «Скринінг здоров’я 40+», ініційована Міністерством охорони здоров’я України. Вона передбачає безоплатне обстеження для громадян віком від 40 років з метою раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров’я.

Як пройти скринінг:

1. Отримайте запрошення.

Після досягнення 40 років (через 30 днів після дня народження) запрошення на проходження скринінгу надходить автоматично — через застосунок Дія або інші електронні сервіси.

Також можна самостійно звернутися до ЦНАПу та зареєструватися на участь у програмі.

2. Підтвердьте участь у програмі.

Після підтвердження кошти надходять на картку «Дія» або на картку банку-партнера — ПриватБанк.

Кошти можна використати виключно для проходження скринінгу.

3. Оберіть медичний заклад.

Пацієнт самостійно обирає зручний заклад охорони здоров’я — державний, комунальний або приватний, який має ліцензію та долучений до програми.

Місце проживання чи реєстрації не має значення.

Інформаційний бюлетень: Миколаївська ОВАІнформаційний бюлетень: МОЗ

4. Запишіться на обстеження.

Запис здійснюється онлайн або через реєстратуру закладу. Представники медичного закладу узгоджують дату й час візиту та надають інформацію щодо підготовки до обстежень.

5. Пройдіть скринінг і отримайте рекомендації.

У межах програми проводяться огляди, аналізи та оцінка ризиків. За результатами лікар надає рекомендації, визначає подальші профілактичні кроки або, за потреби, направляє до вузьких спеціалістів.

Про перелік обстежень у межах програми «Скринінг здоров’я 40+» та її відмінності від огляду у сімейного лікаря читайте на сайті: https://short-link.phc.org.ua/wt

Детальніша інформація про програму та відповіді на поширені запитання — за посиланням: https://screening.moz.gov.ua.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська ОВА

Останні новини про: Медицина

В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона
Безкоштовний чекап здоров’я: на Херсонщині вже 220 людей пройшли обстеження
«Цикада» вже в Україні: зафіксований перший випадок зараження новим коронавірусом

В управлінні капбудівництва заявили, що шукають фінансування для меморіалу загиблим військовим

У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

1 година тому

В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона

Головне сьогодні