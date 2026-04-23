Безоплатний скринінг за програмою «Скринінг здоров’я 40+»: як скористатися можливістю

Нагадуємо, що на території Миколаївської області продовжує діяти Національна програма «Скринінг здоров’я 40+», ініційована Міністерством охорони здоров’я України. Вона передбачає безоплатне обстеження для громадян віком від 40 років з метою раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров’я.

Як пройти скринінг:

1. Отримайте запрошення.

Після досягнення 40 років (через 30 днів після дня народження) запрошення на проходження скринінгу надходить автоматично — через застосунок Дія або інші електронні сервіси.

Також можна самостійно звернутися до ЦНАПу та зареєструватися на участь у програмі.

2. Підтвердьте участь у програмі.

Після підтвердження кошти надходять на картку «Дія» або на картку банку-партнера — ПриватБанк.

Кошти можна використати виключно для проходження скринінгу.

3. Оберіть медичний заклад.

Пацієнт самостійно обирає зручний заклад охорони здоров’я — державний, комунальний або приватний, який має ліцензію та долучений до програми.

Місце проживання чи реєстрації не має значення.

4. Запишіться на обстеження.

Запис здійснюється онлайн або через реєстратуру закладу. Представники медичного закладу узгоджують дату й час візиту та надають інформацію щодо підготовки до обстежень.

5. Пройдіть скринінг і отримайте рекомендації.

У межах програми проводяться огляди, аналізи та оцінка ризиків. За результатами лікар надає рекомендації, визначає подальші профілактичні кроки або, за потреби, направляє до вузьких спеціалістів.

Про перелік обстежень у межах програми «Скринінг здоров’я 40+» та її відмінності від огляду у сімейного лікаря читайте на сайті: https://short-link.phc.org.ua/wt

Детальніша інформація про програму та відповіді на поширені запитання — за посиланням: https://screening.moz.gov.ua.