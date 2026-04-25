Нічна масована атака: на Миколаївщині 6 населених пунктів залишилися без електрики
- Юлія Лук’яненко
7:52, 25 квітня, 2026
Внаслідок нічної масованої атаки росіян на Україну на Миколаївщині пошкоджена лінія електропередач у Миколаївському районі. Постраждалих немає.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Керівник ОВА зазначив, що вчора ворог протягом дня атакував область «Шахедами». Унаслідок ранкової атаки та падіння уламків у Миколаївському районі постраждали двоє жінок.
«45-річна жінка отримала легкі поранення, 68-річна жінка — гостру реакцію на стрес. Обидві постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися. Крім того, пошкоджені два приватні будинки та лінія електропередачі», — повідомив Віталій Кім.
Наслідок нічної атаки — теж пошкодження ЛЕП у Миколаївському районі.
«Наразі знеструмлено шість населених пунктів. Електрики вже ведуть роботи з відновлення. Постраждалих немає», — зазначив начальник Миколаївської ОВА.
Також учора та сьогодні зранку ворог 18 разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади — у с. Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає.
