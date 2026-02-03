Сєнкевич чекає публічної відповіді слідства, чи видавали бронь за $5 тис. в управлінні фізкультури

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що організація продажу бронювання від мобілізації за 5 тисяч доларів в управлінні у справах фізичної культури та спорту не відповідає дійсності і чекає на результат розслідування від слідства.

Про це він сказав у коментарі «МикВісті».

Як відомо, слідство вважає, що посадовці управління отримували неправомірну вигоду за фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних осіб. Йдеться про оформлення чоловіків на роботу без фактичного виконання трудових обов’язків. До протиправної діяльності, ймовірно, причетна начальниця управління Ірина Бондаренко.

За словами мера, департамент внутрішнього фінансового контролю, аудиту та боротьби з корупцією проводив перевірку в управлінні, зокрема на процедуру бронювання, і не виявив порушень. Крім того, Ірина Бондаренко особисто підтвердила йому, що таких фактів у роботі підрозділу не було.

— За нашими даними, інформація не відповідає дійсності. Мені дуже прикро, що часто засоби масової інформації ставлять свої рішення суду, що от було знайдено там, чи хтось там винний. Є підозри у правоохоронних органів. Вони вийняли всі документи. Сподіваюсь, що вони оглянуть і вийдуть з такою самою публічною позицією. Красиво розкажуть, чи знайшли вони такі випадки. Бо було написано, що було арештовано майно, потім виявили, що ніякого майна не було, були документи. Дуже сподіваюсь, що ми зараз всі з вами всі почуємо, чи були такі люди, чи є ті висновки, які пишуть в анонімних Telegram-каналах про те, що ось такі є чутки. Вона мені підтвердила, що цих фактів в її управлінні не було, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Мер наголошує, що підставою для відкриття провадження стали саме повідомлення з анонімних Telegram-каналів, а не публікації медіа.

— Хочу сказати, що наші миколаївські засоби масової інформації не писали цього. Це була інформація в Telegram-каналах, що в управлінні спорту можна можна купити за 5 тисяч доларів бронювання. На базі цих повідомлень в анонімних каналах було внесено дані в ЄРДР і з приводу них триває зараз розслідування. Ми всі хочемо почути публічно від наших правоохоронних органів через засоби масової інформації, чи ці підтверджуються ці слухи анонімних Telegram-каналів чи ні. Всі чекаємо, — сказав міський голова.

Міський голова наголосив, що чекає від правоохоронних органів публічних результатів розслідування.

— Наші правоохоронні органи дуже добре реагують, навіть іноді занадто, на різні події. Нам важливо чути не лише про те, що щось там арештували чи провели обшуки, важливо чути про результати: яка була нанесена шкода місту, які збитки, чи вони були компенсовані, хто був покараний і так далі, — сказав Олександр Сєнкевич.

Як відомо, в Управлінні фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради у вівторок, 20 січня, пройшли обшуки. Джерела «МикВісті» у правоохоронних органах повідомляли, що обшуки пройшли в управлінні Ірини Бондаренко та двох спортивних школах. За нашими даними, йдеться про спортшколу «Перемога», якою керує Олександр Мунч, і «Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву №6», де колишній керівник управління спорту Олег Машкін працює заступником директора і тренером з боксу.

За кілька днів начальниця управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко прокоментувала інформацію про обшуки, які, пройшли минулого тижня. Вона звинуватила медіа у поширенні чуток, і водночас підтвердила, що управління надало всі необхідні документи, які запросили правоохоронні органи.

23 січня Центральний районний суд наклав арешт на вилучене в ході обшуків майно Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.