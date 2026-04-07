 Смертельна аварія біля села Лиманці: водій врізався в дерево

На Миколаївщині авто вилетіло з дороги та врізалось в дерево: водій загинув

У Баштанському районі Миколаївської області сталася смертельна аварія, в якій загинув 54-річний водій.

Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

ДТП сталася 7 квітня близько 6:45 ранку біля села Лиманці Горохівської громади. Автомобіль ВАЗ-2101 з’їхав з дороги та врізався в дерево.

ДТП у Баштанському районі: фото Поліції Миколаївської області
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Від отриманих травм він загинув на місці.

Рятувальники дістали тіло загиблого з пошкодженого автомобіля за допомогою спеціального обладнання.

Поліція відкрила кримінальне провадження та шукає свідків цієї події. Розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Одесі також сталась смертельна ДТП. Мікроавтобус врізався в маршрутку. Внаслідок аварії загинула одна пасажирка громадського транспорту.

