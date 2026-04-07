На Миколаївщині авто вилетіло з дороги та врізалось в дерево: водій загинув
Таміла Ксьонжик
13:33, 07 квітня, 2026
У Баштанському районі Миколаївської області сталася смертельна аварія, в якій загинув 54-річний водій.
Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.
ДТП сталася 7 квітня близько 6:45 ранку біля села Лиманці Горохівської громади. Автомобіль ВАЗ-2101 з’їхав з дороги та врізався в дерево.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Від отриманих травм він загинув на місці.
Рятувальники дістали тіло загиблого з пошкодженого автомобіля за допомогою спеціального обладнання.
Поліція відкрила кримінальне провадження та шукає свідків цієї події. Розслідування триває.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Одесі також сталась смертельна ДТП. Мікроавтобус врізався в маршрутку. Внаслідок аварії загинула одна пасажирка громадського транспорту.
