 В Одесі мікроавтобус врізався в маршрутку: загинула пасажирка

  • вівторок

    7 квітня, 2026

  7 квітня , 2026

В Одесі маршрутка потрапила в ДТП: загинула пасажирка

В Одесі мікроавтобус врізався в маршрутку. Фото: Нацполіція

В Одесі вранці 7 квітня сталася смертельна дорожня аварія на вулиці Балківській.

Про це повідомили у Нацполіції Одеської області.

За попередніми даними, мікроавтобус зіткнувся з маршруткою під час руху в одному напрямку.

Внаслідок аварії загинула одна пасажирка громадського транспорту. Ще кілька людей отримали травми, точну кількість постраждалих уточнюють.

Водіїв обох транспортних засобів перевірять, чи були вони тверезими. Поліція встановлює всі обставини події та вирішує питання щодо подальшої правової кваліфікації аварії.

В Одесі мікроавтобус врізався в маршрутку. Фото: НацполіціяВ Одесі мікроавтобус врізався в маршрутку. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у лютому цього року на трасі «Одеса–Мелітополь–Новоазовськ», що поблизу села Щасливе, зіткнулися маршрутка та автобус. Тоді внаслідок аварії постраждали семеро людей.

