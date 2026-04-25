 ДТП у Миколаєві: зіткнулися мотоцикл та Opel

У центрі Миколаєва зіткнулися Opel та мотоцикл — одного водія забрали в лікарню

Сьогодні ввечері, 25 квітня, у центрі Миколаєва сталася ДТП з мотоциклом та Opel. Внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст.

Про це пишуть «МикВісті».

ДТП сталося на перехресті вулиць Велика Морська та Аркасівська.

У поліції Миколаївської області уточнили, що за кермом Opel був 43-річний водій, мотоциклом Suzuki GSR 600A керував 44-річний чоловік. Мотоцикліста з травмами забрали з місця ДТП медики.

Поліція попередньо розпочала розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Також правоохоронці розшукують свідків ДТП.

Нагадаємо, в Корабельному районі вночі сталася ДТП. Водій BMW врізався у паркан міської лікарні №5 біля нового інфекційного відділення.

