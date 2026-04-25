У центрі Миколаєва зіткнулися Opel та мотоцикл — одного водія забрали в лікарню

У центрі Миколаєва зіткнулися мотоцикл та Opel.

Сьогодні ввечері, 25 квітня, у центрі Миколаєва сталася ДТП з мотоциклом та Opel. Внаслідок зіткнення постраждав мотоцикліст.

Про це пишуть «МикВісті».

ДТП сталося на перехресті вулиць Велика Морська та Аркасівська.

У поліції Миколаївської області уточнили, що за кермом Opel був 43-річний водій, мотоциклом Suzuki GSR 600A керував 44-річний чоловік. Мотоцикліста з травмами забрали з місця ДТП медики.

У центрі Миколаєва зіткнулися мотоцикл та Opel. Фото: МикВісті У центрі Миколаєва зіткнулися мотоцикл та Opel. Фото: МикВісті

Поліція попередньо розпочала розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Також правоохоронці розшукують свідків ДТП.

