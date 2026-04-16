На Миколаївщині знищили боєприпас, знайдений на території дитсадка

 На території дитсадка у Миколаївській області знешкодили російський боєприпас

У Шевченківській громаді на Миколаївщині на території непрацюючого дитячого садка знайшли російський касетний боєприпас. Його знищили вибухотехніки.

За даними поліції, про небезпечну знахідку повідомив місцевий житель. Фахівці, які прибули на місце, ідентифікували предмет як касетний боєприпас.

Оскільки вибуховий пристрій був пошкоджений і становив підвищену небезпеку, його транспортування було неможливим. Тому вибухотехніки знищили його безпосередньо на місці виявлення.

У поліції нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не слід до них наближатися або торкатися. Необхідно одразу повідомити за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, що у Первомайському районі Миколаївської області сапери знешкодили залишки крилатої ракети Х-101, які виявили місцеві жителі на одному з полів.

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни
Перші кошти з кредиту ЄС у €90 млрд спрямують на закупівлю українських дронів
Рятувальники завершили розбір завалів після атаки РФ по багатоповерхівці в Одесі
Реклама
Читайте також:
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
новини
За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання

Даріна Мельничук
новини
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині після атаки «Шахедами» світло повернули 90% споживачам, — Кім

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни

Анна Гакман
Останні новини про: Війна в Україні

Рятувальники завершили розбір завалів після атаки РФ по багатоповерхівці в Одесі
Перші кошти з кредиту ЄС у €90 млрд спрямують на закупівлю українських дронів
На Миколаївщині понад 35 тисяч дітей мають статус постраждалих від війни

Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту

4 години тому

Начальник культури Миколаєва Любаров заявив, що у «Домі Юріцина» планують зробити готель

Головне сьогодні