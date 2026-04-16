На Миколаївщині знищили боєприпас, знайдений на території дитсадка

На Миколаївщині спери знищили касетний боєприпас, знайдений на території дитсадка. Фото: Нацполіція

У Шевченківській громаді на Миколаївщині на території непрацюючого дитячого садка знайшли російський касетний боєприпас. Його знищили вибухотехніки.

За даними поліції, про небезпечну знахідку повідомив місцевий житель. Фахівці, які прибули на місце, ідентифікували предмет як касетний боєприпас.

Оскільки вибуховий пристрій був пошкоджений і становив підвищену небезпеку, його транспортування було неможливим. Тому вибухотехніки знищили його безпосередньо на місці виявлення.

У поліції нагадують, що у разі виявлення підозрілих предметів не слід до них наближатися або торкатися. Необхідно одразу повідомити за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, що у Первомайському районі Миколаївської області сапери знешкодили залишки крилатої ракети Х-101, які виявили місцеві жителі на одному з полів.