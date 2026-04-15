 На Миколаївщині виявили та знищили залишки ракети Х-101: фото

На Миколаївщині сапери вилучили залишки ракети

На Миколаївщині виявили та знищили залишки ракети Х-101. Фото: ДСНСНа Миколаївщині виявили та знищили залишки ракети Х-101. Фото: ДСНС

У Первомайському районі Миколаївської області сапери знешкодили залишки крилатої ракети Х-101, які виявили місцеві жителі на одному з полів.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що сапери вилучили небезпечні залишки ракети та знищили їх у безпечному місці.

«Цього разу піротехнічним розрахунком відпрацьовано заявку, яка надійшла від мешканців Первомайського району. Вони повідомили про вибухонебезпечний предмет, виявлений на одному з полів. Сапери вилучили небезпечні залишки ракети Х-101 за допомогою важкої піротехнічної машини з маніпулятором та знищили у спеціально відведеному місці», — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині виявили та знищили залишки ракети Х-101. Фото: ДСНСНа Миколаївщині виявили та знищили залишки ракети Х-101. Фото: ДСНС
На Миколаївщині виявили та знищили залишки ракети Х-101. Фото: ДСНСНа Миколаївщині виявили та знищили залишки ракети Х-101. Фото: ДСНС
На Миколаївщині виявили та знищили залишки ракети Х-101. Фото: ДСНСНа Миколаївщині виявили та знищили залишки ракети Х-101. Фото: ДСНС

Нагадаємо, біля Каштанового скверу у Миколаєві, 4 квітня, відбувся відкритий захід, присвячений мінній безпеці та правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. Рятувальники та фахівці ДСНС розповідали мешканцям, зокрема дітям і молоді, як діяти у разі виявлення підозрілих предметів і чому важливо не наближатися до них та одразу повідомляти відповідні служби.

Миколаївщині необхідні кошти на розчищення річки Мертвовод: депутати звернуться до Кабміну

Шотландський художник проводить у Миколаєві арт-терапевтичні майстер-класи з живопису

«Там ніхто не живе довше двох тижнів», — рідні військового з Миколаєва добиваються розслідування його смерті в навчальному центрі

У Вознесенську за минулий рік витратили майже ₴700 тисяч, щоб прибрати стихійні сміттєзвалища

У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

